19-03-2019

EN MI OPINION

LAS TEMPRANAS CALENTURAS POLÍTICAS

José Avilés Cuevas.

Que pasa mis queridos y amables críticos, lectores y amigos de esta su columneja, me siento decepcionado, mi Rebaño Sagrado dio una demostración de falta de carácter, de profesionalismo, perder dos veces un clásico nacional pasara a la historia.

El chiverio se pareció al Cruz Azul de la final del torneo pasado; equipos sin alma.

Bueno; a lo nuestro.

La semana pasada viaje al Puerto de Acapulco a mi revisión anual con el Cardiólogo, viajo de compañero conmigo hasta Chilpancingo un amigo Taxqueño que al platicar salió a colación el tema político.

Me pregunto:

¿Quién crees que sean los próximos candidatos a la Presidencia Municipal?

Le contesté:

Es muy temprano, muy pronto para ver quien o quienes pueden tener posibilidades, de ser o aspirar, el ayuntamiento aun no comienza a trabajar con normalidad.

Ahí la dejamos y seguimos platicando de otras cosas, pero ya me había sembrado la duda así que en el camino me puse a cavilar sobre ese tema y saqué esta conclusión:

En el PRI no se ve trabajo, el Presidente de ese Instituto Político, tiene cerradas las oficinas, no sé si el Comité Directivo Estatal no le entrega las prerrogativas a que tiene derecho para tener abiertas las oficinas y pagar la luz, el teléfono y una secretaria.

Los sectores no existen, están secuestrados, la CNOP la tiene gente de Álvaro Burgos, el OMPRI aparentemente lo tiene Flor Añorve al igual que la CNC, la CTM ya sabemos que ellos la Sindicatura la tienen ellos y hasta que haya un valiente se la van a quitar como le quitaron el Distrito 02 Federal y XXI Local.

Sin embargo, ya se está moviendo la gente y piensan en Álvaro Burgos para la próxima.

¿En el PAN?

Aun no comienzan los trabajos reales en el Ayuntamiento, no sabemos aun que obras importantes se van a realizar en el Municipio.

Esa será la tarjeta de presentación del Candidato de ese partido, no se si Marcos Parra, buscaría la reelección, de lo contrario tienen poco tiempo para vestir un pingüino, de los que están solo Andrés Bahena se mueve, el taimado de Ramiro también va a querer.

El PRD va a querer ir con alianzas, no tiene quien ni qué.

¿MORENA? Va a tener buen fondo político, el trabajo del Peje lo admiten como si fuera el mesías, por lo tanto, muchos van a ir por ahí, aunque debemos de admitir que Taxco no es referente de partidos de Izquierda y MORENA tendría que llevar un buen candidato, aunque no sea de Izquierda.

En el pasado proceso electoral, hubo un partido que se convirtió en la 3ª. Fuerza Política del Municipio; el PANAL, siendo un partido de la chiquillería logro tener una aceptación y una votación muy elevada.

Ahí deben tener cuidado los partidos hegemónicos o de alternancia.

Si el pasado candidato del PANAL Mario Figueroa Mundo, llegase a ser el candidato de MORENA, los otros partidos tendrían serios problemas para ganar.

Hay dos cosas que también se tienen que tomar en cuenta;

Una la intervención de la Contraloría General del Estado, por ejemplo, el ex Presidente Salomón Majul no ha comprobado aun su Administración y lo pueden inhabilitar, junto a el también inhabilitarían a algunos de sus colaboradores cercanos.

La otra; las Redes Sociales.

Estas juegan un papel importantísimo en los procesos electorales, mentiras, intrigas, infundios y todo lo que se les ocurre publicar, despedazan candidaturas.

Como decía el Panzón Francisco Pacheco; si publico una mentira, la gente me la cree.

Así están las Redes Sociales lo que publiquen un alto porcentaje de los que están al tanto de las publicaciones lo creen.

Así quien tenga mas contacto en las Redes tendrá un altísimo porcentaje de adeptos.

Bueno; esta es tan solo Mi Opinión, no es la verdad completa es tan solo eso, así que no se enojen.

Por hoy es todo.

Nos leemos la próxima.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

