LAS TEMPRANAS CALENTURAS POLITICAS EN TAXCO

19-09-2019

EN MI OPINION

LAS TEMPRANAS CALENTURAS POLÍTICAS

José Avilés Cuevas.

Buen día mis estimados amigos, lectores y críticos, ya pasaron las fiestas patrias, vuelve la calma a la población.

Bueno, a lo nuestro:

Hace algunos días vino a Taxco la Senadora por MORENA Néstora Salgado García, vino supuestamente a rendir su informe de trabajo, a quien más cerca se le vio fue a Mario Figueroa Mundo, sin embargo, las calenturas políticas se desataron y unos días mas algunos ya estaban organizando eventos.

Mi fuente me platicó de tres personajes de la política taxqueña que están adheridos a este movimiento, una dama que ha saboreado las mieles del poder, un empresario político y un dinosaurio de la política local.

Muchos van a decir chaqueteros, chapulines, y toda esa gama de epítetos, pero realmente ¿creen que la Senadora Néstora tenga el poder y la influencia suficiente para decidir las candidaturas? y que estas personas quieran o puedan competir en una elección.

En Mi Opinión la Senadora podrá sugerir o decidir quienes serán los Candidatos en Olinalá y en esos Distritos, pero; en la Zona Norte, ¿podrá?

Dentro del circulo cercano al Presidente de la Republica, veo a los hermanos Sandoval, los hijos del luchador de izquierda Pablo Sandoval, creo que estos tienen mas cercanía y poder de decisión que Néstora.

Aunque también los Sandoval van a encontrar dos obstáculos;

Uno; el Toro sin Tuercas, Félix Salgado Macedonio es un viejo curtido en los procesos electorales y va a querer ser candidato a Gobernador.

Dos; Luis Walton.

Estuve leyendo en el Sur una columna donde anuncian la renuncia de Luis Walton al Movimiento Ciudadano, Walton es amigo personal de AMLO, además tiene capital político y capital económico y no sería difícil que este fuera el candidato de MORENA a la Gubernatura.

Hay otro actor político de tamaño y que hay que vigilar; Ángel H. Aguirre Rivero.

Este ha propuesto una alianza entre algunos partidos, pero; si no se da esa alianza y el Candidato del PRI es Mario Moreno Arcos, Aguirre se jalará a su gente para apoyar a Mario, pero si el PRI postula a Manuel Añorve Baños, Ángel Aguirre apoyaría a Luis Walton.

Pero volviendo a Taxco, ¿quiénes se ven?

Algunos mencionan al ex presidente Salomón por MORENA, no lo creo, Salomón no ha terminado de comprobar su administración y el Peje pondría ese obstáculo.

Mario Figueroa M. también se menciona por MORENA, ¿lo dejarán llegar sus adversarios políticos?

Por el PRI se menciona que podrían llegar los ex Omar Jalil y Álvaro Burgos, no se ven otros, como decía Don Rubén Figueroa: La caballada está flaca.

Sus referentes para las Diputaciones serian Abraham Ponce y Flor Añorve

El partido Acción Nacional, está en el poder todos los días está en campaña, esta haciendo obra publica a lo largo y ancho del Municipio, está cimentando bases de trabajo para que quien llegue tenga opciones de continuidad y lo veo como el partido más fuerte para competir.

El PRD no tiene adeptos, buscará aliarse con otros partidos para tener segura cuando menos la Regiduría.

Total; la Senadora vino a alborotar la gallera, varios se quitaron la mascara y buscaran mantenerse en el poder, no importa el color de la camiseta.

A todo esto; Taxco: ¿ya estará preparado para tener un Presidente de Izquierda?

Taxco es un Municipio totalmente Conservador, por eso la presencia tan fuerte de Acción Nacional, lo único que veo es que las nuevas generaciones, con estudios medios superiores y superiores les ha cambiado la forma de pensar a los jóvenes Taxqueños, pero eso, ¿le alcanzaría a MORENA?

En su tiempo nunca le alcanzó al PRD.

Bueno eso es Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments