23-01-2020

LAS HERENCIAS DE LA VIA ALTERNA

José Avilés Cuevas

Hellowww; como están ustedes mis queridos amigos, lectores y críticos, me causa risa que muchos “amigos” me encuentran y me dicen: “¿no te llevaron a Europa?” simplemente les contesto: nunca ningún presidente ha llevado a alguien de sus colaboradores que no sea de elección popular a esas giras.

Bueno pasemos a otra cosa:

El día de ayer lunes 20 de enero, me invitaron a una rueda de prensa en el local del Sindicato de Mineros de esta ciudad, convocó la Asociación Civil de Bermeja A.C. “Unidad y Prosperidad para Guerrero” la preside el C. Francisco Ortega Jaimes y su abogado es el connotado Jurista Taxqueño Marco Antonio Castillo.

¿La razón de la convocatoria?

Informarle a la ciudadanía Taxqueña que el Gobierno del Estado de Guerrero, no ha cumplido con el pago de afectación a los predios que se utilizaron en la construcción de la Vía alterna.

Estuvieron presentes ciudadanos de las Colonias; Loma Bonita, Balcones I, Balcones II, Ampliación Pedregal, Socavón del Rey y Vicente Guerrero.

En lo personal me extraño de sobremanera que después de tantos años, el Gobierno del Estado no haya cumplido con ese compromiso.

La posición de los agraviados es la siguiente:

Le otorgan una prorroga de 10 días (no dijeron si hábiles o inhábiles) al Gobernador de la Paz y el Orden para que los reciba y dialogue con los agraviados, de lo contrario retomarán sus predios, es decir depositaran arena, grava, piedras, en si materiales para construcción que depositaran en la vía alterna, e iniciaran la construcción de sus viviendas puesto que esos terrenos les pertenecen pues el Gobierno del Estado no cumplió con el pago oportuno por la afectación de esos predios.

Inmediatamente acudió a mi memoria el recuerdo de como se dieron los acontecimientos de este problema que creía yo ya no existía.

Esa Vía Alterna, se construyó siendo Presidente Municipal el Ing. Isaac Ocampo Fernández y Gobernador del Estado René Juárez Cisneros; Isaac logró que el Cabildo autorizara la construcción de esa obra sin imaginar que el Negro de la Costa lo iba a hacer quedar mal.

Se inicio la construcción, terminó la Administración de Issac y llegó Abraham Ponce a la Presidencia, a este ni le preguntaron ni le informaron cómo se habían dado los acuerdos, simplemente mes con mes le descontaban del dinero que entrega el Gobierno del Estado al Municipio una cantidad y sin más ni más le descontaban determinada cantidad.

Recuerdo que, durante el trienio de Abraham, el Gobierno del Estado le descontó una cantidad considerable de dinero producto de la construcción de la Vía Alterna.

NO recuerdo con exactitud, pero la cantidad oscilaba entre los $120`y $130`millones de pesos, que traducido al español significa que esa obra la pago el Pueblo de Taxco y no el Gobierno Estatal.

Ahora; la escrituración para algunos afectados corrió a cargo de Invisur y el delegado de Invisur en Taxco en ese tiempo, era el Lic. Jesús Hernández Gantes, que debe saber bien como estuvo este mamotreto.

Ahora las Autoridades Estatales fingen demencia, ya no se acuerdan, René Juárez está en la Cámara Alta y menos se debe de acordar.

Yo recuerdo un detalle: en un acto político en Taxco, siendo Presidente Municipal Abraham Ponce, públicamente René le entregó un cheque al presidente, los acarreados aplaudieron sin saber que, al terminar el acto político, el C.P. Rafael Acevedo, encargado de las Finanzas del estado y correligionario del Gobernador René Juárez, le pidió a Abraham le regresara el cheque pues no tenía fondos y era de una cuenta diferente.

De ese tamaño se las gastaba el Negro de la Costa.

Espero que el Gobernador Astudillo le cumpla a los afectados, vea de que manera va a pagar el adeudo y no le cause problemas a Taxco.

Bueno esta es tan solo Mi Opinión

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

