03-02-2020

EN MI OPINION

LAS ESPECULACIONES DE LOS TAXQUEÑOS.

José Avilés Cuevas.

Como están mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, resulta que publiqué unas fotografías de sombreros para dama y caballero que hacen los artesanos de Tlamacazapa y ya me contactó una persona que se interesa por esos productos.

Ahora a preguntarle al Comisario Municipal de Tlama, el precio y el tiempo de entrega para ver si esta persona hace negocio.

Bueno; resulta que a raíz de la columna que publiqué sobre la solicitud de juicio político al Presidente Municipal de Taxco, simplemente hice algunas observaciones sobre el sustento legal de dicha solicitud.

El día de ayer en casa Jana me encontré al Regidor en las escaleras y no me saludó, siempre, aunque sea por cortesía lo hacía, que lastima, que mal político es, así no crecen esos aprendices de política.

Como decía aquel ilustre Taxqueño a quien le decían el Jarritos; “se llevan y no se aguantan”.

Bueno también se ha estado manejando en Redes sociales el viaje del C. Presidente Municipal al extranjero, que si el dinero del erario que los gastos de quienes hicieron el viaje, les voy a dar Mi Opinión de estos aconteceres.

Cuando el Presidente Municipal hace un viaje al extranjero, se tienen que cumplir algunos protocolos, inicialmente se realiza una sesión de Cabildo, solicitar permiso para ausentarse del Municipio, el motivo, y los gastos.

La Ley Orgánica del Municipio Libre en su Capitulo X sobre las Licencias o faltas Temporales dice lo siguiente en su Artículo 90.-

Los miembros de los ayuntamientos tendrán derecho a que se les conceda licencia “HASTA” por quince días en el periodo de un año y podrán separarse por causa justificada mientras que subsista esta.

Ahora; el actual Presidente no es el Primer Edil que viaja, recuerdo a Don Gustavo Martínez que lo hizo a Canoga Park, al Hermanamiento con Cuenca, España, lo mismo hizo Antonio Ortega Figueroa, mas reciente Álvaro Burgos a España, inclusive con el viajó mi paisano el entonces Regidor René Martínez A. a quien le encargué una botella de vino tinto la cual no me trajo y así casi todos los presidentes han viajado, en algunos casos invitados por el Ejecutivo del Estado sobre todo a la Expo Turística de España para promocionar Turísticamente al Estado.

No debemos olvidar que Taxco es parte del llamado Triángulo del Sol con Acapulco y Zihuatanejo.

Lo que me sorprende es que muchos taxqueños opinan solo por aludir, sin bases posiblemente azuzados por alguien y solo por fastidiar.

Hace algún tiempo, escuché a una dama taxqueña comentar que, en el concierto de Paul McCartney en México, se había promocionado turísticamente a Taxco, lógicamente mi primer pensamiento fue: Yo no fui a ese concierto y no lo vi, pero ¿y si fue cierto de esa promoción?

Don Pepe Coria siempre me decía: Quien pierde la memoria Histórica, lo pierde todo.

¿Por qué digo esto?

Hace algunos años aquí en Taxco se estuvo manejando la idea de construir un Santuario en el Huizteco, supuestamente ya estaba donado el terreno, ya se habían comprado algunas imágenes para adornar el acceso, todo esto para promocionar el turismo religioso, feligrés o como se llame ese turismo.

Ahora que el Presidente Municipal va al Vaticano, le entrega una imagen de la Guadalupana al Pontífice, se molestan.

¿Qué pasa? To be o no To be.

De alguna manera ese detalle le dará la vuelta al mundo y muchos o algunos querrán conocer donde se hacen esos trabajos en plata.

Hace mas de 20 años, Marcos Parra viajó a Chicago, fundò junto con la Federación de Guerrenses Radicados en Chicago el Programa Mano con Mano que después se convirtió en el Famoso 3X1, ahora es el 2X1 pues AMLO no quiso participar.

Se trajo de Vicenza, Italia a Técnicos en Artesanía de Plata, se realizó un censo, pero los artesanos Taxqueños no quisieron participar.

Total, esperen a que regrese el Primer Edil, estoy casi seguro que irá a la Radio a informarle al Pueblo de Taxco los trabajos realizados y los posibles resultados, mientras conserven la calma.

