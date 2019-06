26-06-2019

LAS elecciones PARA COMISARIOS EN TAXCO

José Avilés Cuevas.

Hola: como están, me ausente unos días de ustedes, pero aquí estamos nuevamente dándole al teclado y comentando con ustedes los sucesos taxqueños.

Hoy quiero comentarles, lo de las elecciones de Comisarios que se dieron en este Municipio el pasado 23 de Junio.

Estuve como representante del Ayuntamiento Municipal en mi Comunidad de Tehuilotepec, no hubo problema alguno, solo hubo un candidato, no hubo oposición, una persona ya de edad, propuso que se votara al nuevo estilo de AMLO en sus consultas y así se voto en Tehui, levantando la mano y por unanimidad se eligió al Comisario de Tehui, para nada sirvieron los papelitos impresos que traía en el paquete y que servirían de votos, ni la tinta indeleble o los crayones.

Desde la campaña para Presidente Municipal, había estado visitando continuamente la Comunidad de Tlamacazapa, cuando milité en el PRI acompañé varias veces a Tío Rafael Ortega y a Sabino Benítez a esa Comunidad, de Juliantla a Tlama nos íbamos a caballo y regresábamos ´por la tarde una vez concluidas las votaciones.

Antonio Ortega era el Presidente Municipal.

Ya con la carretera de Buena Vista- Coxcatlan-Tlamacazapa continue visitando la Comunidad siempre en actos de proselitismo o de elecciones.

De los lideres de la Comunidad en ese tiempo recuerdo a Carmen Mancilla, quien fue el primer regidor de Tlama, Bernabé Salazar, papá de uno de los actuales líderes de Tlama y Carmen Leyva, papá del Comisario electo el Domingo pasado.

Posteriormente se hicieron otros líderes, como Giles Ciriaco, Vicente Pérez ventura, Gumersindo y otros que escapan a mí ya senil memoria.

No puedo ni debo omitir a la primer mujer líder en Tlama, Doña Mary; consentida de Don Rubén Figueroa Figueroa, su esposa y posteriormente Rubén Figueroa Alcocer.

Continúe siendo el representante general del PRI en Tlama, Juliantla, San Juan de Dios y Tehuilotepec.

Cuando visitó por única vez Tlama José Francisco Ruíz Massieu, Enrique Martini C. que era Presidente Municipal y Luis Saavedra A. Presidente del PRI en Taxco me comisionaron como coordinador de la visita del Gobernador a Tlama, ahí estuve varios días, me acompañaba mi paisano German Moreno, llegó el día de la visita, hicieron enojar al Gobernador, se retiró y yo me quedé ahí intentando dar explicaciones.

Al paso del tiempo me fueron substituyendo, llegaron otros cuadros del PRI hasta que yo ya no tuve comisiones en Tlama.

Pero nunca dejé de ser amigo de los lideres de Tlama, porque lo que a mi me gusta es hacer amigos, sumar y multiplicar, nunca restar ni dividir.

El año pasado que acompañé al entonces candidato a la Presidencia de Taxco, me encontré con la sorpresa de que ahora existe en Tlama, un frente anti priista, se dicen Perredistas, no saben ni creo les interese la división del perredismo, ellos casi no creen en MORENA siguen adictos al PRD y/o en contra del PRI.

Ahora ya las mujeres intervienen en los asuntos políticos de su comunidad y los escuchas nombrar a Paulita, Victoria, Alberta (Doña Rosalba) Clementina y Aida (Tacha) etc.

El Domingo pasado, solamente, se reflejó el hartazgo en contra del PRI, a pesar que los Tlamas llevan bien puesta la camiseta.

El Candidato ganador es un joven apartidista, hijo de mi viejo amigo Carmen Leyva, ¿su nombre? Santos Leyva, lo apoyaron varios partidos políticos, varios lideres de Tlama y consecuentemente ganó.

Se está dando un fenómeno en el Municipio, también en Tecalpulco ganó una persona sin sello partidista, creo que la gente ya no quiere saber de algunos partidos políticos.

Bueno; esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

