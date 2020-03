17-03-2020

EN MI OPINION

LAS BRONCAS DEL PRI MUNICIPAL

José Avilés Cuevas.

Otra semana menos de este 2020, la preocupación del Corona Virus en México está muy latente, ojalá y el Sector Salud pueda controlarlo, debemos extremar precauciones, ojalá y sea cierto que las altas temperaturas controlan el famoso virus, ya estamos en primavera y en zona cálida.

Bueno, pasemos a lo nuestro:

La semana anterior, publiqué una entrega donde mencioné que Abraham Ponce, manifestaba una idea sobre la reconciliación al interior del PRI Municipal, lo cual yo veo muy difícil.

Posteriormente mi amigo y periodista Alejandro Gómez S. realizo una entrevista a un distinguido militante del TRICOLOR y con eso destapó la Caja de Pandora, comenzaron los dimes y diretes entre actores políticos del PRI, todos tirándole a la cabeza del dirigente Municipal, indirectamente y de una manera velada al grupo del Diputado Local, posteriormente escuche a un colaborador cercano a la exdiputada y excandidata a la Presidencia Municipal Flor Añorve Ocampo, manejar el hecho de que Abraham Ponce es Perredista, Panista mas lo que se acumule esta semana.

Lo he comentado en mis entregas, la organización que tiene Abraham es una organización plural, durante el proceso electoral pasado, las puertas de la casa de Abraham estuvieron abiertas para los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos.

Si Flor no quiso solicitar que se le recibiera fue cuestión muy personal de ella, ahora; acusa a Abraham de militar o haber militado en otro partido.

Como dice el chistecito ese del argentino que dijo; cállate Che, que voz también tenes tu historia.

Nuevamente cito a mi viejo maestro Don Pepe Coria quien decía; quien pierde la memoria histórica, lo pierde todo.

A la ex Diputada ya se le olvido cuando la sorprendieron negociando con un candidato de Acción Nacional y entregándole documentación clasificada de los procesos electorales.

Eso se llama alta traición al partido en que “milita” hay otro ejemplo, pero de momento no lo público.

Y para acabarla de amolar el sector obrero o sea la CTM utilizando la aparente fuerza de su líder vitalicio Antelmo Alvarado, despojando de su lugar a comerciante semifijo en la Calle Nueva.

¿Qué pasa ahí?

Que la señora que despojaron tiene ya varios años instalada en ese lugar, haciendo sus pagos al corriente por lo tanto ya adquirió derechos.

Los comerciantes compañeros de la persona despojada están molestos, contra la acción de Antelmo y secuaces, contra el PRI y a quien le van a cobrar la factura es a la Diputada Aracely, pues si es candidata a algún puesto de elección le negaran el voto por culpa de su padre.

Quien debe estarse frotando las manos será el Lic. Alejandro Trujillo viendo los desordenes que esta cometiendo su antiguo jefe y restándole votos al Sector y a quien sea la posible candidata.

Cosas veredes Mio Cid.

Lo que sí; En Mi Opinión cada día veo menos posible una reconciliación al interior del PRI Municipal, ya no existe el líder regional que agarre a los dirigentes, les lean la cartilla y los pongan quietos.

Creo que a los actuales lideres del PRI les falta aplicar la ética profesional, se dejan llevar por sus instintos o reaccionan con las vísceras y no con el cerebro.

Hace algunos años alguien me dijo:

¿Por qué no escribes tus memorias de la Administración Publica y platicas todo lo que has visto o vivido al interior del Ayuntamiento?

Le contesté: Seria falta de ética el hacerlo, si me otorgaron la confianza para laborar al lado de los que mandan no seria correcto que publicara tal o cual cosa del o de los funcionarios.

Pero, en fin, en el PRI actualmente se dan hasta con la cubeta.

Así como están las cosas, los partidos contrarios se estarán frotando las manos de gusto por ver lo que está sucediendo en el PRI de este Taxco de todos mis amores.

Y no se olviden que esta es tan solo Mi Opinión.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA. joseavilesenmiopinion@hotmail.com

