13-05-2019

LAS BRONCAS DE LA CTM EN TAXCO

José Avilés Cuevas.

Hola buenos días tengan todos ustedes mis amigos, mis lectores y mis críticos, mañana 10 de mayo, día de las madres, felicidades a todas, quienes tienen ese privilegio de ser madre, un recuerdo a la mía donde se encuentre.

No concuerdo con que sea este día el dedicado a festejar a las madres, yo recuerdo mi madre a diario, debemos festejarlas todos los días del año, no solo el 10 de mayo.

Bueno esa es tan solo Mi Opinión.

Hoy les comentaré algo sobre el sector obrero en Taxco, un sector en decadencia, un sector monopolizado por una persona, Don Fidelito; como le gusta que le digan a Antelmo Alvarado García.

Bien; hace algunos días Don Luis Michelini, hizo un comentario al respecto, en unos días mas Antelmo le contesta a Don Luis en algunos medios de comunicación, una contestación más con la víscera que con el cerebro.

Dice que respeta como persona y como empresario a Luis Michelini, pero que como político deja mucho que desear, pues no ha podido superar su derrota de aquellos ayeres

El comentario gira al derredor de la escisión de ese sector, con la salida del Lic. Alejandro Trujillo Leguizamo.

Antelmo trata de minimizarlo, dice que Trujillo es una creación de él, que su formación se dio “en el seno de mi persona” (sic) que solo fue su Secretario Particular, y que tuvo algunos cargos partidarios, que no tiene liderazgo, que su salida no afecta el sector obrero.

“Mentira”

Con el Lic. Trujillo se fueron varias cabezas con representatividad.

¿Acaso Cornelio, dirigente de los comerciantes semifijos del Mercado no tiene representatividad?

¿La Profesora Vicenta Millán, no representa nada?

Posiblemente los liderazgos que se fueron sean un poco mas del 70% de los Cetemistas, taxqueños.

¿Quiénes se quedaron?

Toño Juárez. Toño Hernández, Noé Ortiz, Julio Aguilar, Giles Ciriaco y ¿Quién más?

Creo que el monopolio que ha ejercido Antelmo por mas de treinta años, han dado al traste con ese sector del PRI, ciertamente ha permitido que personas que no son del Sector obrero, hayan ocupado cargos de elección popular.

La terna que la CTM en Taxco ha utilizado para cargos de elección popular es la siguiente:

Antelmo, Alvarado, García.

Dos veces Sindico Municipal, cinco veces Diputado Local, una vez, Diputado Federal y una suplencia en el Senado de la Republica.

Ahora ya enfermo y senil, tuvo que recurrir a nombrar a una de sus hijas como Diputada local y plurinominal, no buscó la forma de que la joven aprendiera desde la Sindicatura, o una Regiduría, Noooo, inmediatamente a la Diputación y Pluri.

Eso originó el disgusto de la militancia Cetemista y con ello la división.

Algo que me llama la atención es lo siguiente:

Noé Ortiz, es uno de los Cetemistas mas leales con Antelmo, sin embargo, nunca lo ha llamado para ser candidato ni a la Sindicatura mucho menos a la Diputación, el mismo caso de Manuel Turcio, este ya falleció y nunca fue tomado en cuenta para ninguna posición.

¿Cuál ha sido el motivo?

En fin; con el hartazgo que el PRI ocasionó a nivel nacional, y con la división al interior del sector obrero a nivel Municipal, creo será difícil que ganen en el siguiente proceso electoral, además el grupo que comanda Alejandro Trujillo Leguizamo, le disputará la posición de la Sindicatura.

No debemos olvidar que el alumno, normalmente supera al maestro.

Al tiempo.

Bueno, por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

