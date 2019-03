28-02-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

LA UAGro AVANZA

Importante reunión sostuvo el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, con el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, en las oficinas de PROTUR, donde se trataron importantes asuntos y búsqueda de soluciones para los problemas de la UAGro, como la inseguridad que prevalece en algunas ciudades, los problemas presupuestales, etc..

Durante el encuentro, el Gobernador Astudillo Flores refrendó al Rector Saldaña Almazán, su absoluta disposición para seguir respaldando a la máxima casa de estudios guerrerense, dentro de las posibilidades de su gobierno. Ese respaldo es, añadió el mandatario estatal, con el fin de que la UAGro mantenga su matrícula y sobre todo: el nivel educativo que han logrado.

Por otra parte, el Doctor Saldaña Almazán desmintió nuevamente que la UAGro tenga una denuncia penal por un presunto desvío de recursos como publicó un medio digital. Añadió que la universidad ha solventado todas sus auditorías hasta 2017 y en la de 2018 no han tenido ninguna observación, por lo que dicha información carece por completo de sustento.

Por otra parte, Saldaña Almazán hizo un reconocimiento a la Fiscalía General del Estado y al Ejército mexicano por la protección que están brindando a las escuelas de la UAGro y por la atención y búsqueda de estudiantes que sufren de secuestro y otros delitos.

El lunes anterior, el Rector visitó la facultad de Arquitectura y Urbanismo en Chilpancingo, donde hizo entrega de recursos de fortalecimiento a la calidad educativa 2018, ocho proyectores, 48 bancos de madera, 20 sillas, cinco mesas plegables, 25 restiradores y 34 butacas. También inauguró el Segundo Coloquio Internacional de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas.

REUNIÓN DE LA CONAGO.

El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos, representó al Gobernador Héctor Astudillo Flores en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, (CONAGO). El mandatario guerrerense ocupa el cargo de Vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de esa conferencia.

En dicha reunión se tratan temas importantes como la Agenda México en estas materias y el Representante del Gobernador de Guerrero atendió con eficiencia los asuntos a tratar. Durante el evento, Moreno Arcos saludó a la Ing. María Luisa Albores González, Secretaria del Bienestar del Gobierno federal, así como al Gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, coordinador de la Comisión ejecutiva y Secretario Técnico de la CONAGO.

Por otra parte, Mario Moreno ha hecho diversos llamados al Gobierno Federal para que reconsidere el esquema de financiamiento para las estancias infantiles, por los derechos de los niños que requieren de una estimulación temprana.

También comentó que el programa Un Cuarto Más, que resulta de gran apoyo a las familias más pobres de Guerrero, no debe sufrir recortes presupuestales, aunque señaló que hay disposición del Gobierno federal para seguir invirtiendo en este programa estatal.

Mario Moreno es un funcionario que demuestra gran movilidad para lograr cubrir todas las responsabilidades de la Secretaría a su cargo; atiende a funcionarios municipales, a organismos empresariales, representaciones sociales, etc.. Es sin duda, un buen funcionario y gran colaborador del Gobernador Héctor Astudillo Flores.

PRI; RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA.

El Presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán Mendoza y la Secretaria General, Gabriela Bernal Reséndiz, asistieron en la Ciudad de México a la LXIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional, donde se aprobó que la renovación de la dirigencia nacional sea por elección democrática y directa de la militancia.

La sesión fue coordinada por la Guerrerense Claudia Ruiz Massieu, actual Presidenta del CEN, quien ha hecho un excelente trabajo dirigiendo al partido. Durante su participación, ratificó que la voz de las bases será escuchada en este proceso democrático. Un día antes de este encuentro nacional, Esteban Albarrán y Graciela Bernal pusieron en marcha la Mesa Estratégica de la Jornada Nacional de Afiliación y Refrendo de la Militancia en Guerrero.

De esta forma, el PRI en nuestra entidad podrá contar -mediante el refrendo de militancia de quien así lo decida-, con un padrón transparente, incluyente y confiable, que refleje el alcance de la fuerza partidista en el Estado.

UNA TRAS OTRA.

A la decisión del Gobierno Federal para eliminar el Sistema de Estancias Infantiles, se viene ahora otro problema que puede ser mucho más intenso que este: la desaparición de cinco mil 542 comedores comunitarios que tenía SEDESOL en todo el país. Desde enero ya no reciben recursos debido a que este programa desapareció en el presupuesto del presente año.

Tan solo en Guerrero existen poco más de mil comedores comunitarios, donde miles de campesinos de los más pobres de Guerrero podían alimentarse diariamente mejorando en forma sustancial su salud y estado físico. Por lo visto a los “descolaboradores” del Presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, les vale gorro el sufrimiento de miles de ciudadanos pobres.

Todo indica que AMLO, o sus principales funcionarios, pretenden desaparecer todos los programas sociales que impulsaron gobiernos anteriores, para que solo los de López Obrador permanezcan; aunque la entrega de estos apoyos mediante tarjetas, no tenga la seguridad de que podrán llegar en forma permanente a los beneficiarios.

La gran cantidad de recursos que se aplicarán en la entrega de las becas y apoyos para “ninis” y otros, no tiene sustento real y en poco tiempo provocará una seria crisis en la economía de nuestro país, como lo están advirtiendo expertos internacionales.

manueltello2002@yahoo.com

Comments

comments