LA SALUD TOPA CON LA CORRUPCION DE MUCHOS AÑOS

27-01-2019

Hugo Figueroa Ocampo

De por sí que ir al hospital lleva consigo que nos enfermemos más todavía. Resulta que hay que esperar horas y horas para que nos atiendan, y eso que llegamos a la sala que dice llamarse de urgencias, vamos todos sonsos, agotados y débiles por la enfermedad que padecemos, y hay que esperar a que nos atiendan, esperar y esperar revolviéndonos en el asiento frío y duro que todavía nos pone más enfermos. Y eso que antes la combi del servicio público nos dejó muy alejados del nosocomio, gracias a los pulpos del transporte de Taxco que fijan las paradas, imponiéndose sobre las autoridades locales, por lo que todos enfermos hay que caminar un buen trecho.

Y cuando finalmente nos atienden, resulta que nos dan la receta y acudimos a la farmacia del dichoso hospital, y para seguir con la tradición de años y décadas, NO hay medicinas, y vámonos a las farmacias particulares a comprar los medicamentos a altos precios, o de perdida con los similares para ahorrarnos algunos pesos.

Y es que resulta que actualmente hay problemas en cuanto a la atención de los niños con cáncer, en hospitales donde no llegan los medicamentos y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador argumenta que las empresas que surten a dichos nosocomios han puesto trabas, debido a que sus jugosos negocios turbios están siendo exterminados por el gobierno federal. Los medios de comunicación han puesto el grito en el cielo, ahora sí dan a conocer que faltan medicamentos en los hospitales, después de décadas y décadas que nos han hecho falta, al fin han descubierto el hilo negro para con el objetivo de desprestigiar al actual gobierno federal.

Debo decir que mi experiencia en los últimos años, al acudir al hospital Adolfo Prieto de Taxco, ha sido de que la mayoría de los medicamentos que me recetan, los tengo que comprar en farmacias particulares, porque cuando acudo a la farmacia del nosocomio, nunca tiene lo que dice mi receta, además de que algunas veces hasta de una manera poco amable me han tratado, como si fuera a pedir limosna, sin negar que en otras ocasiones me tratan de manera amable y cordial, es decir, depende de que humor se encuentre el servidor público que labora a determinadas horas.

Se acabó el Seguro Popular, anuncia el gobierno federal, inicia el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), mismo que está siendo todavía adecuado con sus respectivas reglas de operación. No hay que pasar desapercibido que dentro de los servidores públicos de Salud se juegan muchos intereses de tipo económico y político, por lo que, con mayor detalle, habremos de darnos cuenta poco a poco, que grupos internos dentro de las Secretarías de salud estatales y la federal, pondrán obstáculos para que el INSABI camine de la mano de brindar mejor atención médica a los pacientes, con sus medicamentos respectivos y de manera gratuita.

La corrupción dentro de las Secretarías de Salud es el obstáculo principal que encuentra el gobierno de López Obrador. Eso pone enormes barreras que habrán de abatirse todos los días. Por lo pronto, habrá que preguntarle a los taxqueños cómo los han tratado en el hospital General Adolfo Prieto de Taxco, cómo se está viviendo la atención médica con el nuevo gobierno. Los opositores están haciendo su trabajo de desprestigiar al INSABI, hay que checar cómo camina el mismo en beneficio de la gente, porque ese es su objetivo, de eso no queda duda.

ASALTOS Y ROBOS EN TAXCO

PD. Asaltos y robos son el pan de cada día en la ciudad de Taxco y en las comunidades de nuestro municipio. Es terrible perder parte de nuestro patrimonio en un instante, y hasta de que nuestra vida corra peligro. Aparte de estos ilícitos, hay otros graves como la extorsión, secuestros y asesinatos. Hasta el momento, los tres niveles de gobierno siguen sin garantizar la paz para nosotros, los ciudadanos y habitantes comunes. Hay que esperar, sabemos que los nuevos proyectos del gobierno federal buscan ir acabando poco a poco con este cáncer violento que invade nuestras calles y hogares. Hay que pedir porque los tres niveles de gobierno de verdad y con hechos se coordinen para acabar con la inseguridad pública. Urge actuar, urge traer la paz a Taxco y a todo el país.

