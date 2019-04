02-04-2019

En mi opinión

LA REFORMA EDUCATIVA

José Avilés Cuevas

Buenos y calurosos días tengan ustedes mis estimados amigos, lectores y críticos, cada día nos acercamos mas a la tradicional e importante festejo de la Semana Santa o Semana Mayor en nuestro querido Taxco de todos nuestros amores.

Ya estamos en la quinta semana de la cuaresma, en 15 días estaremos en el martes santo, y ya totalmente inmersos en los días santos de acuerdo a la tradición católica.

Bueno a lo nuestro:

Resulta que la CETEG esta con todo en cuestión de la Reforma Educativa, ya estamos en el mes de abril y los maestros no permiten que los Diputados Federales sesionen y lleven al pleno la dichosa Reforma, también el Secretario de Educación Esteban Moctezuma, no puede destrabar el conflicto.

La CETEG no permite que se haga una reforma en que ellos no estén de acuerdo, así ira pasando el tiempo y AMLO tendrá mas problemas con el magisterio disidente.

La Reforma que se utilizó en los últimos años, la que le llaman Reforma Punitiva (del latín; PUNIRE, CASTIGAR, RELATIVO AL CASTIGO) ya es cosa del pasado.

Por cierto, veo en problemas la nueva Reforma;

¿Por qué?

Veamos;

La Reforma Educativa es Constitucional, se aprobó a fines del 2012, en Enero del 2013 fue ratificada por los Congresos Locales, en Febrero de ese mismo año se publicó su Decreto y en septiembre se sancionaron y publicaron sus tres instrumentos reglamentarios.

Se manejó que Jalisco, Puebla y Tamaulipas cumplieron con excelencia, Colima, Chihuahua, Michoacán y Tabasco, Cumplieron Coahuila, Baja California, México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí, tuvieron “OMISIONES CLAVES”

Esto fue publicado el 12 de Marzo de 2014.

Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, registraron “OMISIONES GRAVES O CONTRADICCIONES” a la Ley General.

Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala, están en “OPACIDAD” (APROBADA PERO NO DISPONIBLE” y Oaxaca, de plano no adecuo su ley.

¿Qué pasa con todo esto?

Que Guerrero en sus últimos procesos electorales, (el de Gobernador y el de Presidente de la Republica) salió a mano (empatado) y en cuestiones educativas posiblemente el Gobernador tenga buenas intenciones de mejorar, pero con la llegada de AMLO a la Presidencia de la Republica, la situación da un giro de muchos grados y ahora se tendrá que adaptar a las nuevas disposiciones de la SEP y en algunos casos a los caprichos de la CNTE.

Sin embargo viendo el modo de actuar de AMLO y el de la CNTE, alguien de las dos instituciones se va a cansar, y puede venir la ruptura, AMLO ha tratado de cumplirles a los maestros su promesa de campaña, pero estos no ven mas que sus intereses, no les importa ni México, ni las Instituciones, menos los niños y niñas que están sin clase por los caprichos de los lideres del magisterio, que con la Reforma de Peña Nieto perdieron varias canonjías, como la venta de plazas, la asignación de plazas, los cambios de adscripción, etc. etc.

Ahora con la promesa de campaña de AMLO, la de derogar la Reforma quieren nuevamente sus canonjías, mas creo que AMLO con su bandera “ANTICORRUPCION” les va a dar para atrás, vendrán días difíciles, hasta que se agote el Slogan de “PEACE AND LOVE” y cero represiones y ahí nuevamente habrá marchas y mas marchas, y tomas de casetas de autopistas.

Y los niños sin clases.

Ojalá y me equivoque, pero es Mi Opinión.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

