30-09-2019

EN MI OPINION

LA OBRA PUBLICA EN TAXCO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y finos amigos, lectores y críticos, mañana lluviosa en Taxco, creo que durante este temporal no habíamos tenido días como este que estamos disfrutando, lluvia casi toda la noche, por la mañana y posiblemente todo el día.

Como decían mis antepasados aquí en Tehui: es un Tlapaquiagua. ¿Qué seria eso?

Por lo pronto a llenar los depósitos y ver cómo está la cisterna por si le falta agua.

Bueno a lo nuestro:

He escuchado comentarios, me han preguntado, respecto a las obras publicas Municipales, les contesto lo que se, que es muy poco, pero al mismo tiempo les pregunto: ¿han investigado o preguntado a los responsables de esas áreas? Me contestan que no, que para que, que nada más se están chingando los dineros del pueblo.

Ahí es donde me molesto y terminamos discutiendo, pero quiero comentarles algo, que muchos saben y que la mayoría ignora.

El programa de Ramo XXXIII que inicio como Solidaridad, después Prosupo y ahora es el Ramo XXXIII, era el mas importante para realizar obras grandes y magnificadas, hasta la Administración pasada, aun se utilizó para hacer obra pública de bastante inversión.

De ahí se pagaba el fertilizante, se abrían y pavimentaban calles, canchas deportivas, techados de canchas y cantidad de obras tanto en la Cabecera Municipal como en la Zona Rural.

Desgraciadamente este programa sufrió un cambio, ahora solo se puede utilizar para Salud y Educación.

Puedes construir centros de Salud, drenajes, construcción de ollas o represas para agua, líneas de conducción de agua potable, aulas, sanitarios en las escuelas etc. todo para escuelas y centros de salud. Respecto al fertilizante ustedes saben lo que pasó y como se perjudico a los campesinos, no solo de Taxco, de todo el Estado de Guerrero.

Para calles, empedrados y bacheo solo se autoriza un bajo porcentaje del gasto corriente, por eso esta muy baja la obra para apertura de calles, empedrados o pavimentaciones.

Hay algo que una gran mayoría también ignora:

El Centro de Salud de Taxco, cuando hicieron el diseño y se iba a iniciar la construcción, quien hizo el proyecto lo hizo como si fuera un Centro de Salud Rural, el Presidente de Taxco tuvo un altercado con el titular de la Secretaria de Salud del Estado, llegaron a un acuerdo, pero el Ayuntamiento de Taxco tuvo que entrarle con una lana para hacer decoroso el inmueble.

Otra;

Hace un poco más de veinte años, se implementó el programa mano con mano, acompañé al Presidente Marcos E. Parra a Chicago para iniciar ese programa con la recién fundada Federación de Guerrerenses radicados en Chicago, al paso del tiempo el Gobierno Estatal se sumó a ese programa y después la Federación, así nace el Programa 3X1, desgraciadamente ahora el Presidente de la Republica AMLO desconoce ese programa y la Federación ya no participa, ahora serán el Gobierno del Estado de Guerrero, el Municipio y los migrantes quienes cargarán con el paquete de las obras que se hacen en las diferentes Comunidades donde hay Comités espejo, o donde hay migrantes originarios de esos lugares.

Cuando se fundó este programa, las comunidades mas fuertes en el Municipio de Taxco fueron; Temazcalapa, Icatepec y Landa.

Hoy la Federación en U.S.A. también ha crecido, ya no es solo Chicago, también California, Texas, New York y casi toda la Unión Americana donde hay Guerreases, están afiliados a esta Federación, aunque la base sigue en Chicago.

Así están las cosas; sin embargo, como ejemplo está la restauración del Cristo del Atache, está convertido en un atractivo turístico y se logró la restauración, así se han dado varias obras que; posiblemente no se difundan con bombo y platillo pero que los taxqueños las ven.

El acceso al CRIG ya se terminó la primera etapa, quinientos metros de pavimento de concreto hidráulico, es una obra del Estado pero que al Municipio le correspondió hacer alcantarillas y muros de retención.

Bueno; por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments