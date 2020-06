22-06-2020

EN MI OPINION

LA MONOGRAFIA DE TEHUILOTEPEC.

José Avilés Cuevas.

Holaaaa queridos y finos amigos, lectores y críticos, hoy estamos festejando el día del padre, FELICIDADES a todos los padres y un recuerdo para los que ya no están con nosotros.

Hoy quiero comentar con ustedes algo sobre una de las satisfacciones mas grandes que he tenido en la vida, el haber investigado, escribir y publicar un documento (libro) sobre la tierra que me vio nacer, el lugar donde he tenido satisfacciones, descalabros, noches interminables de Bohemia, responsabilidad de haber sido Comisario Municipal etc. me refiero a mi Patria Chica, Tehuilotepec, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón en el Estado de Guerrero.

Todo comienza el sábado 31 de octubre de 1998, era yo Regidor del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco y el C. Presidente Municipal invitó para la presentación de un Libro Titulado “Minería y Sociedad en Taxco durante el Siglo XVIII, escrito por la entonces Maestra hoy Doctora Laura Pérez Rosales en aquel tiempo Catedrática de la Universidad Iberoamericana.

El presidente decidió que la presentación del Libro se hiciera en Tehuilotepec, en el Templo de San Antonio de Padua del lugar. Ese día comencé a darme cuenta de la magnitud histórica de Tehuilotepec, tuve la suerte que el Presidente me comisionó para acompañar a la Maestra a varios lugares del Municipio, sobre todo a las ex Haciendas de Beneficio, en el trayecto le preguntaba sobre los Borda, los De Anza, los Fagoaga etc. leí y releí su Libro hasta que casi memorice fechas, me sugirió adquiriera el Libro Ensayo Político sobre el Reyno de la Nueva España de Alexander Von Humboldt lo cual realice y nuevamente a beberme la información sobre Tehui, para esto Enrique Martini Castillo tenía tiempo me había regalado un Libro titulado La Minería y la Metalurgia en la América Española durante la Época Colonial de Modesto Bargalló, de este libro obtuve la fecha de la fundación de Tehuilotepec.

Posteriormente leí el Libro de Jacques Pairé Senderos de Plata, todo esto aunado a lo investigado por la Dra. Laura sobre José Vicente de Anza dan real importancia a Tehuilotepec.

No puedo dejar de mencionar al C. J. Miguel Reyes Ortiz, Presidente de los Copropietarios de Tehuilotepec, quien me permitió ver el Libro primordial de Tehuilotepec, un libro con aspectos contables, pero más históricos, con firmas de quienes intervinieron en inventarios y movimientos administrativos pero la mas importante la firma Autógrafa de José de la Borda.

Así que decidí escribir una Monografía, no soy escritor, pero se me da el escribir, utilicé un lenguaje entendible, no rebuscado, tarde dos años en hacer el trabajo, pero lo concluí.

El problema fue, la impresión, no tengo dinero para realizar ese tipo de proyectos.

Un día vino a Taxco el Gobernador Rogelio Ortega Martínez, me acerque a el le pedí me apoyara con ese proyecto, llamó a una persona, le dio instrucciones y a los tres meses estaba concluida la edición.

En el mes de marzo de 2016 se hizo la presentación de la Monografía de Tehuilotepec, en el interior del Templo de San Antonio de Padua en Tehuilotepec, los comentaristas del Libro fueron el Lic. Miguel A. Avilés, el Lic. Hugo Figueroa Ocampo, Arq. Javier Ruiz O. y el C. Gobernador del Estado de Guerrero C. Rogelio Ortega Martínez, cosa rara en un evento de estos, hubo una asistencia de un poco más de 450 personas.

Posteriormente concurse en el Premio Francisco Sarabia que realiza la fundación BANAMEX, se hizo presentación en el Colegio de Bachilleres de Taxco, lo mismo en el Festival Cultural José de la Borda en la Ciudad de Taxco, en Chilpancingo en una estación de Radio en Náhuatl.

Por último, les comento lo siguiente:

Hace un poco mas de un año, vino a Tehui la C. Lic. Carmen Quevedo, vino acompañada de su esposo y de un viejo amigo amigo mío de la

familia Delgado, les di un pequeño Tour por la Iglesia de Tehui, la Casa Borda y le obsequié un ejemplar de la Monografía.

Bien; la Lic. Carmen participa con un segmento que se llama Las Jácaras Guerrerenses en una estación que se llama: La Mejor Radio F.M. La Joya de California en la Ciudad de Los Ángeles, California el programa lo conduce otro amigo y paisano de nombre José Diego y se transmite los martes de cada semana a las 8:00 A.M. hace algunas semanas la Lic. Carmen me comentó que la Jácara de ese martes era sobre mi libro, sobre la Monografía de Tehuilotepec, para mi fue algo sumamente importante que Allende las fronteras se comentara mi Libro, durante veinte minutos se hablo de Tehuilotepec, de Taxco, de los Borda y de su servidor.

Un orgullo para todos los taxqueños, aunque no lo hayan escuchado.

Gracias infinitas a Carmen Quevedo, a su esposo a quien afectuosamente le decimos Cesaron San, a José Diego conductor y Director de la estación de Radio.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

