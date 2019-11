19-11-2019

EN MI OPINION.

LA MANERA QUE TENEMOS DE PREJUZGAR.

José Avilés Cuevas

Amigos, lectores, críticos, ¿cómo están? Se terminó la primera quincena del undécimo mes del año, cada día nos acercamos mas al ultimo mes de este 2019, vienen las fiestas del 20 de noviembre, de los Guadalupanos y prepararnos para las posadas, Navidad y fin de año.

El Maratón Guadalupe-Candelaria (los tamales).

Bueno, voy a comentar (a mi modo) algunos casos respecto a la manera de prejuzgar o juzgar al actual alcalde de Taxco, a muchos se les olvida que el es el primer Edil, que hay otros Ediles con responsabilidades, distintas; pero responsabilidades y a ellos nunca se les cuestiona o prejuzga o los atacan.

¿Todo lo que pasa en Taxco, es responsabilidad del Alcalde?

Veamos; Acudí al 1er. Informe de Gobierno Municipal, un informe normal, casi igual que todos los informes, lo único que observé fue la ausencia de dos Ediles, la Sindica Procuradora Delfa Thalía Rodríguez R. y la Regidora del PRI , de la Regidora no se el porque no asistió, pero de la Sindica se manejó en los terrenos de la información que fue por un capricho, una niñería o como le quieran llamar, que su pretensión era que sus allegados se sentaran en la primera fila, donde iban los invitados especiales, al negársele esto, se indignó y se retiró con sus colaboradores.

En Mi Opinión, fue una falta de respeto al Gobernador, al Cabildo y sobre todo a los presentes.

He asistido a otros informes y los regidores de oposición, acuden y se manifiestan con pancartas, haciendo alusión a lo que ellos consideran negativo o no verdadero, pero no se ausentan por un simple capricho.

Normalmente para los Presidentes Municipales, lo mejor es que en las sesiones de Cabildo, el Secretario diga: Por unanimidad, no por mayoría, porque ahí alegan que mayoritearon.

En otro tema, que es el de la seguridad, normalmente le echan la culpa al Presidente Municipal, y leí que normalmente, los mexicanos acostumbramos a culpar de todo “al sistema” sea cual sea, priista, panista o morenista. Jamás nos culpamos nosotros mismos ni como personas, ni como ciudadanos, siempre culpamos al “sistema” y; ¿Quién encabeza el sistema? El Presidente Municipal.

Siguiendo con la Seguridad Publica, decimos; El Presidente no hace nada, no ordena. No manda etc. pero; la Ley Orgánica del Municipio Libre en su CAPITULO VII y en su Artículo 77 dice:

Son facultades y “OBLIGACIONES” de los Síndicos Procuradores:

Inciso IX. Supervisar la aplicación de bandos de policía y buen gobierno, y de toda disposición orientada a proteger el orden público, así como la organización y desempeño de la policía municipal.

Yo observo que el Presidente Municipal, le ha dado todo el apoyo a la Sindica para que cumpla con lo estipulado en la Ley Orgánica, y no solo a ella, a todos sus colaboradores, solo que en esto aplica el viejo adagio político que dice que; la diferencia entre la gratitud y la ingratitud es la siguiente:

La gratitud es rara moneda política y la ingratitud es morralla de todos los días.

En política hasta los mas tullidos se creen alambristas.

Ahora, normalmente quien ataca al primer Edil, son personas que pertenecen a otro partido, resentidos porque al perder su candidato, perdieron la chamba, las canonjías, parte de su negocio, pero así es esto.

Decía José Francisco Ruíz Massieu, que la política es como los bailes, ahorita bailan unos y al rato se sientan para que bailen otros. Desgraciadamente eso no lo aceptan con facilidad.

También acusan de bandidos a todos los políticos, los cortan con la misma tijera, lo cierto es que:

Si no hay política sin bandidos, tampoco hay sociedad sin demonios.

Nadie se salva de comentarios, intrigas palaciegas, dimes y diretes, dicen que todos los presidentes se van con algo escondido en el closet o en el armario, hermanos pillos, amantes insaciables, hermanas impresentables, hijos perdularios, hombres de paja, amigos de toda la vida que no pueden ser juzgados, mas lo que se acumule esta semana.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

