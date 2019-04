22-04-2019

LA HISTORIA DE TEHUI QUE ESTABA OCULTA.

José Avilés Cuevas.

Buen día tengan todos ustedes, amigos, lectores y críticos. ya terminó la Semana mayor o Semana Santa, espero que la derrama económica haya sido bastante buena para los comerciantes taxqueños.

Bueno quiero por este medio platicarles algunas cosas y/o detalles que se han dado.

Hace algunos días publiqué en Face algunos datos de hechos que pasaron en Taxco y en Tehuilotepec hace muchos años, les dije que iba yo a pedir autorización para decirles quien me proporcionó la manera para saber datos y fechas de lo publicado.

Se los comento:

En el año 1866 una persona de aquí de Tehui, de nombre Lucio Batalla, quien fue su papá de Tío Reynaldo Batalla Arriaga, se tomó la molestia y se armó de paciencia para ir anotando en una libreta la fecha y el nombre de las defunciones que había en el Pueblo, así como los hechos importantes, tanto desastres, eventos sociales, religiosos y políticos.

Al fallecer Lucio Batalla el 3 de enero de 1931, continuo con la tarea su hijo Reynaldo, la última defunción que anotaron fue precisamente la de Tío Reynaldo el 22 de septiembre de 1986 y debió hacerla alguno de sus hijos, ahí se cerró el capítulo, el ciclo y la libreta.

La libreta la guardó su hija Nicolasa Batalla López, quien estaba casada con Filemón Quinto Moreno, al fallecer ambos, la libreta pasó a poder de su hijo Armando Quinto Batalla, quien es un excelente amigo mío tanto el como su esposa Yulim Hernández, un día me mostraron la libreta, la medio leí vi el valor histórico que tiene tanto para Tehui como para Taxco, les pedí de favor me permitieran escanearla, fotocopiarla y encuadernar un tanto para su servidor, además de guardarla en esta máquina del demonio y que quede como un cuaderno de consulta, así como utilizar estos datos y fechas para otra Edición de la Monografía de Tehuilotepec enriquecida con más datos y documentos.

Algunos datos que considero importantes tanto para los ciudadanos de Tehui como para los de Taxco es el hecho de que nadie menciona que el 2 de agosto de 1930 viene a Taxco el Presidente de la Republica, debe haber sido Álvaro Obregón, pero los historiadores Taxqueños no lo tienen registrado.

Ejemplos:

Agosto 8 de 1929; regresan los curas a las Iglesias, reabren el culto.

Un evento religioso es el del 17 de enero de 1933, primera vez que en Taxco hay Confirmaciones masivas.

Un 12 de diciembre de 1936, se inaugura el Mercado Tetitlan y un 26 de marzo de 1945 se vuelve a incendiar el Mercado.

El 6 de octubre de 1937 se registra un temblor y se cae la imagen de la Purísima Concepción de la Parroquia de Santa Prisca y el 6 de abril de 1941, después de reparar la imagen de la Purísima Concepción la reinstalan en Santa Prisca.

El 6 de septiembre de 1955, se incendia el taller Margot de Taxco y fallece Elena Flores, que vivía en Tehui, hija de Don Gumaro “El Gabanero”

Para la Historia de Tehuilotepec;

El 18 de septiembre de 1916, la Comunidad de Tehuilotepec, se levanta en armas en contra de los Zapatistas.

Un 5 de abril de 1917, participa por primera vez en Taxco en la procesión de los Cristos el de Tehuilotepec.

El 26 de abril de 1937, se le hace una reparación al Templo de san Antonio de Padua.

El 19 de marzo de 1947, por primera vez, hay confirmaciones en Tehuilotepec.

El 29 de Julio de 1956 se inaugura la introducción de la Luz eléctrica en Tehuilotepec.

El 19 de diciembre de 1976 se inaugura el empedrado de la Calle principal del Crucero al Centro de Tehui.

Hay otros datos, importantes como el hecho de la erupción del Paricutín, un volcán que no existía y que de pronto nació e hizo erupción, esto sucedió en el Estado de Michoacán.

Como ven, es una libreta de apuntes históricos, que guardados tienen valor para el dueño, pero es letra muerta para la historia del Pueblo. Por todo esto, mi mas sincero agradecimiento para Mando, para Julim, para toda la familia Batalla, unos directa y otros indirectamente, pero Gracias.

Hace poco, me regalaron una copia del Acta Constitutiva de la sección 126 de Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana, el Dr. Juan José Juárez me regalo planos y Documentos de una empresa Minera que trabajo en Tehui, su Mina mas importante estaba en La Carolina, me han permitido escanear fotos antiguas.

En fin, Gracias reiteradamente.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

