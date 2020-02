06-02-2020

EN MI OPINION

LA DESIGNACION DE NUESTRAS AUTORIDADES

José Avilés Cuevas.

Holaaa queridos amigos, lectores y críticos, un excelente domingo pasado, futbol soccer, fut bol americano, el Super Bowl, ganó Kansas, aunque fue un partido muy parejo, la diferencia la marcó el Quarter Back de Chefs.

Bien ganado.

Bueno a lo nuestro:

A raíz de la modalidad de la “Benditas” Redes Sociales cualquier persona hace comentarios o alusiones personales en contra de nuestras autoridades, algunas críticas otras ofensivas, pero se desfogan en contra, sobre todo cuando utilizan un falso perfil, cuando no ponen su nombre o su foto para identificación.

Yo les llamo Guerrilleros del Face.

Estoy totalmente de acuerdo que los criticados son funcionarios “públicos” que están sujetos al escrutinio, a la critica y a la opinión por eso, por ser servidores públicos.

Pero: Yo no creo que alguien que busca un puesto de esa magnitud y gana, llegue con la finalidad de hacer las cosas mal, creo que un Presidente Municipal o hasta un Comisario Municipal tratan de hacer algo por su pueblo, la pequeña gran diferencia es que un Comisario el puesto es “HONORIFICO” no perciben salario alguno y el Primer Edil sí.

Los Comisarios Municipales se rodean de su gente de confianza, aunque no sean letrados, tan solo que quieran trabajar para su Comunidad.

Los Presidentes Municipales invitan a colaborar con el a personas con Perfil Académico, aunque a veces estos no tienen espíritu de servicio y se convierten en los enemigos involuntarios del Presidente y del Municipio, pues tratan de mala manera a quien va a solicitar tal o cual cosa.

La otra son los compromisos políticos; Algunos candidatos ganadores, hicieron compromisos durante su campaña, ofrecieron descuentos, no incrementar tal o cual pago por los servicios Municipales y eso da al traste con la administración municipal.

Algunos Ediles llegan al cargo sin haber ojeado siquiera la o las Leyes que rigen a los Ayuntamientos, no saben por ejemplo que tal Ley obliga al Cabildo a incrementar tal o cual servicio.

Tal es el caso del Impuesto Predial, de las licencias de funcionamiento en el Mercado Municipal, las infracciones de Tránsito etc.

Creo que muchos servidores públicos que no tienen el sentido del servicio debían de renunciar, dejar su lugar a otras personas que si quieran servir al pueblo.

Los Regidores deben leer la Ley Orgánica del Municipio, ayudar en la Administración Municipal, si son de oposición deben protestar y negarse a votar lo que juzguen indebido, pero con bases, con sustento no nada mas negarse por sistema o como chantaje político para obtener canonjías o ganancias económicas.

Deben convencerse que los Regidores son un cuerpo Colegiado, pero individualmente no importan nada, no son lo que piensan ser.

Respecto a los Presidentes Municipales; no creo haya uno que haya llegado con la idea de hacer mal las cosas, todos llegan bien intencionados, en Mi Opinión, pasan varias cosas que los hace cambiar.

Los absorbe el sistema y no saben deslindar responsabilidades, no le dan al Sindico Municipal el papel que le corresponde de acuerdo a la ya tantas veces mencionada Ley Orgánica del Municipio Libre quieren ser todólogos y ahí comienzan sus problemas.

Se rodean de personas que desconocen la función pública y desconocen la manera de operar el o los sistemas del ayuntamiento.

Los invade el complejo de superioridad, pierden el piso y los absorbe la enfermedad que produce la Vitamina “P” (poder) es lo peor que les puede pasar, ya no se bañan de pueblo, ya no frecuentan a sus amigos, ya no frecuentan los lugares que frecuentaban cuando no eran Ediles, escupen de lado y la soberbia los invade.

Es lo peor que les puede pasar, porque cuando terminan su mandato, van en la calle y nadie los voltea siquiera a ver, menos saludarlos, he escuchado a personas que señalan a alguien con índice de fuego y dicen:

Mira ese pendejo la semana pasada que era edil ni te pelaba y ahora te pela la mazorca (te sonríe)

Así las cosas.

