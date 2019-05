22-05-2019

EN MI OPINIÓN

LA C.F.E. y AMLO.

José Avilés Cuevas

Que tal mis estimados y finos amigos, lectores y críticos, no había podido tundir este teclado de la máquina del demonio, había estado un poco/demasiado ocupado, pero ya me desocuparon y aquí estamos tundiendo el teclado.

Anoche vi el partido León-América, excelente juego que realizaron los de Coapa, desgraciadamente el Reglamento los ubico donde les correspondía, no hicieron un buen torneo y quedaron donde debían quedar.

La final del torneo un enfrentamiento entre los equipos posicionados en el No. 1 y el No 2 del Campeonato.

Justicia (a secas)

Bueno a lo nuestro:

Por allá a principios del Mes de agosto del 2018, escribí una columneja sobre la situación de la Comisión Federal de Electricidad, había yo leído una declaración de AMLO referente a su declaración de que a los morosos de CFE se les aplicara “BORRON Y CUENTA NUEVA”

Según Datos del Instituto Nacional de Transparencia a la Información (INAI) el adeudo era de $ 43 mil 320 millones de pesos, este adeudo era por la llamada resistencia civil contra la CFE por cobros excesivos en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Total; la semana pasada, se dio el borrón y cuenta nueva y esa deuda quedo saldada.

El motivo de esta columneja no es ese dato, es lo siguiente.

En nuestro Estado de Guerrero y particularmente en Taxco.

La CFE cobra a la CAPAT por consumo de energía eléctrica $1´500,000.00 mensuales y eso si no se bombea en horas pico, si se hace aumentan la tarifa.

La Economía de la CAPAT esta al borde de la quiebra, el no pago de muchos usuarios, el rezago o cartera vencida, el pago a CFE, los sueldos y salarios, gastos de mantenimiento, reactivos y todo lo que esto conlleva, tiene a la paraestatal en grave situación. Ahorita estamos en pleno estiaje, no hubo cabañuelas, el Rio Chontalcoatlan ya no lleva agua, los mantos friáticos casi están secos y las presas para almacenamiento vacías.

Me atrevo a realizar una sugerencia, para alguien que realmente quiera a Taxco:

A mi buen amigo Omar Jalil Flores Majul:

Porque no lanzar una iniciativa de ley, para que CFE aplique a determinados organismos como la CAPAT tarifas preferenciales, no tarifas comerciales, el agua no se vende se proporciona el servicio y eso se cobra, pero no el agua.

Que un Diputado lance la iniciativa, que la envíen al Congreso de la Unión para que los Diputados Federales la avalen y CFE aplique la tarifa adecuada.

Si a Tabasco y a la mayoría de los Estados del Sureste les condonaron una cantidad multimillonaria ¿porque a Guerrero y especialmente a Taxco no se lo hacen?

Recuerdo que, hasta el sexenio de Adolfo López Mateos, las tarifas para el(los) Gobiernos eran adecuados a las necesidades.

¿Por qué después que López Mateos expropio la Luz eléctrica comenzaron a subir las tarifas?

Posiblemente este yo equivocado, pero algo se tiene que hacer para evitar el caos que padecemos los taxqueños con el agua.

Hay personas que critican a la actual administración por tal o cual cosa, posiblemente tengan razón, pero luego se vuelven olvidadizos.

¿Recuerdan hace pocos años cuando los Huracanes Ingrid y Manuel?

Todo el estado de guerrero estaba inundado, pero en Taxco seguía la escases del agua.

Ya se les olvido que Salomón dijo que ya tenia etiquetado un recurso para una presa en Los Helechos, ya se les olvido que un “DILECTO” hombre de Taxco hizo una campaña en contra de el Presidente Omar cuando este estaba tramitando la construcción de la Presa de Agua Milpas y que se podía convertir en un problema social por causa de este hombre “Plus Ultra” de Taxco.

Quien pierde la memoria histórica, lo pierde todo.

Bueno, por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments