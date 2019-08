29-08-2019

Por Manuel Tello Zapata

LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PAN

El Comité directivo Estatal del PAN, que encabeza su dirigente Eloy Salmerón Díaz, se encuentra organizando su Asamblea Estatal, que se llevará a cabo el próximo domingo en Chilpancingo, con la participación de 624 Consejeros de todos los municipios. En dicho encuentro se van a elegir a 80 consejeros nacionales: cuarenta mujeres y cuarenta hombres.

Se van a elegir también a cuatro Consejeros nacionales: dos hombres y dos mujeres. Desde que Eloy Salmerón Díaz asumió la dirigencia estatal de Acción Nacional, el partido azul ha experimentado un crecimiento progresivo y constante de su militancia, que no se había dado en muchos años.

Se trata de un guerrerense originario de la Región de la Montaña, Abogado de profesión, que tiene muy bien puesta la camiseta del PAN desde hace muchos años. “Que se cuiden con el PAN; es la alternativa de la sociedad guerrerense”, es la principal temática que maneja su dirigente estatal.

GOBERNADOR DE LA EDUCACIÓN.

Sin duda alguna, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, se está ganando el título de “Gobernador de la Educación”. Se trata del mandatario guerrerense que más atención le ha puesto a este importante rubro del desarrollo.

En los últimos días ha entregado escuelas nuevas que sufrieron serias afectaciones por los sismos y huracanes: la Secundaria Manuel Sáenz; el Cebetis 175 de Huitzuco; la primaria Alfonso G. Alarcón; la primaria Francisco Figueroa Mata; el jardín de niños francisco Figueroa; la primaria Ignacio Manuel Altamirano y un Colegio de Bachilleres.

Hasta este momento se han invertido más de dos mil 500 millones de pesos en la reconstrucción o remodelación de más de 2 mil 200 escuelas en la administración de Héctor Astudillo Flores. “Tenemos que continuar con este programa de construcción de escuelas, que es un programa muy importante y necesario para mejorar la infraestructura educativa”, indicó.

Astudillo Flores considera que se tiene previsto un cierre complicado del año en el tema de la educación, no solamente en Guerrero sino en todos los estados del país. Indicó que nuestra entidad tiene complejidades diarias, pero está al pendiente de todo esto.

El Gobernador de Guerrero tiene la esperanza de que nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, considere la necesidad de invertir en educación dando prioridad a este importante rubro. Esto lo afirmó en el acto donde entregó recursos a escuelas normales y Centros de Actualización del Magisterio por un monto de 13 millones, 90 mil pesos.

Cabe citar que el gobierno del Estado ya no cuenta con recursos para pagar las quincenas a más de 5 mil 700 Maestros y trabajadores administrativos de la Educación que no reconoce el FONE. Sin embargo, todo indica que el gobierno federal ya no proporcionará el apoyo financiero para hacer estos pagos, lo que podría originar un gran problema en Guerrero.

DIALOGAR SIN CHANTAJES.

Luego de que un grupo de vándalos Maestros de la CETEG fueron desalojados por la fuerza pública cuando mantenían bloqueada la Autopista del Sol, se considera que este grupo radical podría incrementar sus acciones de violencia y afectación a nuestra sociedad.

En este sentido, la Secretaría de Educación aseguró su disposición de mantener un diálogo permanente, pero sin chantajes. Es necesario que las fuerzas policiacas estatales y de los municipios se encuentren alertas para prevenir actos de violencia y vandalismo, de ya saben quién.

SERIO PROBLEMA ALIMENTARIO.

El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos, manifestó con mucha preocupación que cerca de 200 mil guerrerenses pobres, ya no tienen acceso a la ración alimentaria que les proporcionaban los mil 300 comedores comunitarios, porque el gobierno federal les cortó el subsidio a partir del presente año.

Gracias a estos comedores, la mayoría de los cuales se ubican en la zona rural y en las regiones de mayor pobreza como La Montaña, la gente podía comer o desayunar por diez pesos, una ración nutritiva.

Esto generó que la pobreza extrema se haya reducido sensiblemente en el Estado. Los comedores comunitarios se encuentran cerrados y aunque tienen todo su equipamiento, no cuentan con recursos para operar.

Moreno Arcos considera que si al cierre de los comedores comunitarios se le agrega una baja de producción de maíz y otros granos básicos, por la tardía distribución de fertilizante, se crearía un resultado muy negativo para Guerrero, en materia de alimentación.

El Secretario de Desarrollo Social considera que la suspensión del recurso para los comedores no necesariamente fue ordenada por el Presidente López Obrador; pero los funcionarios que operan la Secretaría del Bienestar deben hacer una profunda reflexión, porque los pobres de Guerrero en su gran mayoría votaron por AMLO y no sería justo que se les abandone.

manueltello2002@yahoo.com

