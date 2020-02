Instituto de la Mujer municipal llevó a cabo un certamen de oratoria sobre igualdad de género

26-02-2020

Este 25 de febrero en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, con el lema “La igualdad es asunto de todos”, el Instituto municipal de la Mujer, gracias al apoyo del gobierno municipal de Taxco que preside Marcos Efrén Parra Gómez, llevó a cabo con gran éxito el concurso de oratoria, con la participación de estudiantes de educación media superior.

Maritza Ortega Estrada titular del Instituto de la Mujer en el municipio, informó que esta conmemoración forma parte de una gran campaña nombrada “Campaña Naranja Únete”, que se puso en marcha en el año 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas, y que tiene la finalidad de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

Al respecto señaló, que el día 25 de cada mes se recuerda el Día Naranja, como un día para actuar y generar conciencia acerca del tema de alerta de género, por lo cual se realizó un certamen de oratoria en la que participaron jóvenes de la escuela de Bachilleres Plantel No. 4.

El jurado calificador estuvo integrado por Maritza Pineda Gómez directora del Museo de Arte Virreinal, el Regidor Carlos Barrera Alday, Marina Carranza Figueroa Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Felipa Roa Segura representante del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar CEPAVI y la delegada de La Mujer en la Zona Norte, Elizabeth Ávila López.

En este certamen de oratoria con una participación emotiva, el primer lugar fue para Mariana Lissette Fuentes Ortega, con el tema “El Feminicidio”, el segundo lugar lo obtuvo Ronaldo Calderón Villa quien hablo acerca del empoderamiento de la mujer, y el tercer lugar fue para Jatziri Getsemaní Mancebo Martínez, con el tema “La importancia de la diversidad y su inclusión”, así también cabe mencionar la destacada participación de los alumnos Frida Alejandra Guisado Giles, Carolina Alvarado Guerrero y Sofía Mota Vélez, con el tema “Empoderamiento y liderazgo de la Mujer”.

Por su parte el regidor Andrés Bahena Montero celebró la participación de jóvenes en temas tan importantes como es la desigualdad social y alerta de género, para después hacer entrega de reconocimientos a los tres primeros lugares, y en representación de la síndica Thalía Rodríguez, Tania Velázquez entregó premios a los ganadores.

Finalmente, ante la presencia del director de Pluralidad e inclusión Tomás Lagunas Hernández, así como de las autoridades escolares presentes y más de cincuenta invitados al evento, Maritza Ortega Estrada exhortó a la opinión pública y a los funcionarios del gobierno, a emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia, y agregó “se ha logrado avanzar a lo largo del tiempo, pero no se ha podido erradicar la violencia, unámonos pues falta mucho camino por recorrer”, acotó.

Comments

comments