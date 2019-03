Iguala reconoce a Cruz Contreras, animador de “Spider-Man”

20-03-2019

Luego de vivir un sueño hecho realidad y tocar con sus manos el Oscar y un Globo de Oro que ganó la película animada “Spider-Man”, “Un Nuevo Universo”, Cruz Antonio Contreras Mastache viajó al municipio de Iguala de la Independencia para visitar a su familia y fue reconocido como un igualteco distinguido entregándole las Llaves de la Ciudad.

Cruz Antonio Contreras, de 28 años de edad, participó con la compañía Sony Pictures Imagenworks y como parte del equipo se encargó dar efecto visual al personaje de manera física, en su ropa, cabello.

Para disfrutar con su familia el éxito que tuvo la película animada de “Spider-Man, este mes viajó de Vancouver, Canadá, al municipio de Iguala, donde lo recibieron con los brazos abiertos y el gobierno municipal de ese municipio de la zona norte del estado le entregó las Llaves de la Ciudad por ser un igualteco distinguido.

Pero además le dieron el honor de clausurar la Feria de la Bandera de Iguala, donde se congregaron miles de personas, quienes le pidieron un autógrafo, lo abrazaron y se tomaron la foto con él.

En entrevista con Notimex, Contreras Mastache comentó que también durante su estancia en Iguala visitó su escuela primaria y la secundaria, donde él estudio y además ofreció platicas a estudiantes de la Normal de Iguala y al Instituto Tecnológico de Iguala.

“Desde que llegué en el carro tuve gente alrededor y me trataron súper bonito, firmé autógrafos, me tomé muchísimas fotos y en la noche fui a la feria, estuve en el Teatro del Pueblo, igual me tomé la foto con toda la gente”, dijo.

Añadió que cuando estuvo con los jóvenes, no creían que una persona que estuvo trabajando haciendo películas estaba frente a ellos, pero les explicó a que él se dedicaba y qué hizo en cada película en las que ha participado.

“Ellos no sé la creían, les contaba y me veían con una cara de no cierto. Ya hasta que yo les expliqué más a que me dedicaba fue que les cayó el veinte de que sí era yo y sí estaba trabajando en eso”, relató.

El joven igualteco comentó que él pensaba que las Llaves de la Ciudad sólo “se entregaban en los dibujos animados”, pero le sorprendió que eso se pudiera realizar.

“Estaba muy emocionado y quería llorar en toda la ceremonia, porque no creía que esto es el mal alto honor de mi ciudad que me reconozca estas cosas”, comentó.

Cruz Antonio señaló que en la ceremonia, ante autoridades del municipio de Iguala mencionó que él recibía las llaves con mucho orgullo y que esperaba que este reconocimiento le otorgara poder para influenciar entre aquellos jóvenes que algún momento de su vida dicen “no puedo”.

Dijo que su intervención él cito al tío Ben, de la película de “Spider-Man”, cuando señala que con “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” y él así se siente responsable de poder poder mantener sus valores y ser un buen modelo a seguir para toda la juventud en Iguala.

El joven animador tenía un año sin poder visitar a su familia en Iguala y cuando llega a esta ciudad, cuna de la Bandera nacional, el tiempo pasa lento a comparación donde vive actualmente en Vancouver, donde la vida es muy rápida.

Su familia se siente orgulloso de él y dice que su mamá y su hermana no cabían de la felicidad cuando llegó a Iguala. Pero el más feliz de todos es su sobrino Alejandro, de 13 años de edad.

Para Contreras Mastache, su sobrino es el que le ayuda a evaluar sus tráilers de películas que él hace.

“Mi sobrino de hecho es mi primer filtro, cuando yo termino algo y entrego un tráiler, mi sobrino es la primera persona a quien se lo mando; si él me dice que le gusta la película esta perfecta, si no pues no”, aseguró.

Recordó que una vez su sobrino Alejandro cuando cursaba la primaria, le contaba a sus amigos que su tío trabajaba en películas, en ese entonces Cruz Antonio estaba en la película “La Liga de la Justicia”, pero los alumnos ni la maestra le creyeron y mando a traer a su hermana, la madre de Alex.

Su hermana tuvo que explicarle a la maestra a que se dedicaba Cruz Antonio para que le creyeran.

Durante su visita de tres días a Iguala, el joven oriundo de dicho municipio aprovechó para comer junto con su familia los tradicionales pichones, tacos y nieve con panqué.

Cruz Antonio Contreras Mastache reveló que ahora está trabajando en dos películas, la primera es “Angry Birds” animada, donde le toca hacer la simulación de plumas y el otro proyecto es la de “Hombres de Negro Internacional” y le corresponde trabajar en hacer simulación a la ropa.

Ambas películas se estrenarán en verano y señaló que trabajar en la película “Angry Birds” animada es un proyecto completamente diferente y nuevo.

“Nunca tuve la oportunidad de trabajar con plumas hasta este momento, lo que yo hago se supone que trabajamos en tres áreas, pelo, ropa y pluma, y tenía experiencia con pelo y ropa y no tenia experiencia con pluma hasta ahora”, sostuvo

Dijo que el trabajar para la compañía Sony Pictures Imageworks le ha ayudado a mantenerse y además le ha abierto muchas oportunidades de trabajo a raíz de su participación en la película animada de “Spider-Man”,”Un Nuevo Universo”.

Aseguró que la compañía Sony Pictures Imageworks le ha manifestado tanto a él a todo el equipo su agradecimiento por el buen trabajo que han hecho y será difícil que los dejen ir a otras empresas.

Cruz Antonio Contreras, señaló que jamás pensó que a sus 18 años iba a tener el premio Óscar en sus manos; “un sueño tan lejano que de la nada se volvió cercano”, afirmó.

