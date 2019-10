03-102-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez.

GUERRERO, ZONA EMERGENTE

Más que oportuno ha sido el amplio apoyo que otorga el gobierno estatal, encabezado por el mandatario Héctor Astudillo Flores, a la población guerrerense en desgracia que resultó afectada por la tormenta “Narda”, que provocó estragos en las dos costas –grande y chica- la montaña y la región centro.

El gobierno de Guerrero a través de todas sus dependencias atendió los sitios de contingencias, con el respaldo de la Sedena, La Marina y todas las corporaciones policiales, para evacuar a la gente hacia sitios seguros -albergues- donde les dotó de agua, comida, ropa y lo más necesario.

La declaratoria de emergencia ya fue turnada a la Federación por el gobernador Astudillo Flores; los daños provocados por la tormenta “Narda” hasta ahora son incuantificables, conforme transcurren las horas y los días los reportes por los daños siguen en aumento.

Ante la tormenta que provocó cortes en carreteras, deslaves, inundaciones, derrumbes, árboles caídos, socavones y grietas en caminos así como fallas geológicas, el gobierno estatal no sólo se movilizó sino que reparó los daños más graves y hasta evitó desgracias humanas.

El pasado fin de semana fue fatal, los días sábado, domingo y lunes, no solo para Guerrero sino para otras entidades; sin embargo, se vio el liderazgo que tiene el mandatario estatal Astudillo Flores, junto con su esposa Mercedes Calvo de Astudillo. Ambos acudieron a los sitios en desgracia para atender a la población, y lo siguen haciendo.

Son más de 30 municipios afectados por la tormenta tropical “Narda”; los cortes en carreteras son atendidos con prontitud por la dependencia Cicaeg, a cargo del Ingeniero Javier Taja Ramírez, quien envió maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores para la rehabilitación de caminos.

De acuerdo con los reportes se registraron unas 800 inundaciones; más de medio centenar de viviendas afectadas; una docena de deslaves, más de 30 derrumbes de cerros, 2 puentes caídos y escuelas, iglesias y hospitales resultaron con inundaciones.

El Comité Estatal que encabeza el gobernador Astudillo Flores, se ha mantenido en sesión permanente para atender cualquier contingencia derivada de la tormenta “Narda”.

En Acapulco es donde el servicio de agua potable se interrumpió porque ese Ayuntamiento adeuda millonaria cantidad de dinero a la CFE, pero también porque las bombas que surten del vital líquido al puerto se azolvaron con lodo, piedras y basura. Sin embargo, el gobernador Astudillo Flores atiende que a la ciudadanía del puerto no le falte el agua potable.

Cuando ocurrieron las tormentas Ingrid y Manuel –octubre del año 2013- en Guerrero hubo daños por casi 24 mil millones de pesos y 105 personas muertas; entonces el gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, acudió al rescate de esta entidad, y casi toda la destrucción fue reparada; se construyeron nuevos puentes, se arreglaron carreteras y los caminos rurales.

En aquellos aciagos días que Guerrero requirió de toda la ayuda de la Federación, el ex presidente Peña Nieto, NO anduvo con tacañerías, NO se mostró mezquino con esta entidad, a la cual le brindó toda la ayuda necesaria.

Se espera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asuma su responsabilidad, se muestre solidario con Guerrero en desgracia, uno de los estados que más votos le dio para que llegase al poder.

Mal se vería AMLO, si ignora la declaratoria de emergencia que le envió el gobernador Astudillo Flores, quien también les hizo un llamado a senadores de la República y a diputados federales, para que respalden a esta entidad, sin importar filiación política partidaria.

Ayer el gobernador Astudillo Flores, a través de estaciones de radio y en entrevistas con medios nacionales, no sólo agradeció al presidente AMLO el respaldo que la Federación le da a Guerrero a través de la Sedena y La Marina, sino que venga al rescate de esta entidad que fue severamente golpeada por la tormenta “Narda”.

“No estamos pidiendo dinero para nosotros, sino para que se arreglen todas las cosas en Guerrero”, fue el llamado que hizo el mandatario estatal Astudillo Flores, al presidente AMLO, a quien le refrendó su gratitud y a la vez tome en cuenta la declaratoria de emergencia que hizo ante la Coordinación Nacional de Protección Civil… Punto.

