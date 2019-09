Guerrero: penaliza el ciberacoso y difundir imágenes sexuales sin consentimiento

25-09-2019

Vanessa Cuevas/API

Chilpancingo.- El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas pertenecientes a la Ley Olimpia, con la que se busca dar certeza jurídica a las víctimas de violencia digital en Guerrero.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Comisión de Justicia que preside el diputado priista Omar Jalil Flores Majul, presentó en Tribuna el dictamen de diversas iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero, para tipificar como delito la divulgación no consentida de imágenes, videos íntimos o sexuales y el “ciberacoso”.

La diputada Guadalupe González Suástegui fundamentó el documento y para razonar su voto, intervinieron las diputadas Aracely Alhelí Alvarado González y Erika Valencia Cardona.

Entre las sanciones que fueron aprobadas se encuentra el delito de la divulgación no consentida de imágenes o videos íntimos o sexuales, por lo que, quien por cualquier medio publique, transmita, copie, reproduzca, modifique emplee, difunda o comparta fotografías, imágenes, audios o videos con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento, deberá ser castigado.

La medida incluye que sea por medio de aplicaciones tecnológicas de mensajería y/o plataformas digitales de sistema

de mensajería instantánea por mensaje cortos, de mensajería multimedia, redes sociales digitales u otro sistema de

mensajería, sea cual fuese su denominación.

También utilizando dispositivos electrónicos móviles de comunicación por medio de la red de comunicación

denominada internet, o a través de las tecnologías de la información y telecomunicación o cualquier otro medio.

“Cuando en la publicación o difusión esté involucrado un individuo que tenga relación de parentesco, consanguinidad,

afinidad civil, laboral, política o haya tenido alguna relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima, la pena

aumentará hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo”, indica la Ley.

Además, se establece: “Las penas se aumentarán en una mitad más cuando las fotografías, imágenes, audios con

imágenes o videos correspondan a menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad de comprender

el significado del hecho, aún con su consentimiento”.

Y cuando exista ánimo lucrativo, hostigamiento, de extorsión y/o para obtener beneficios sexuales para sí o para un

tercero; en la revelación del contenido a que se refiere este artículo, la pena de prisión se aumentará hasta en una

mitad adicional.

Asimismo se aprobó imponer de dos a ocho años de prisión y multa de trescientos a novecientos del valor diario de la

Unidad de Medida y Actualización, a quien por razones de género, cause a persona de otro sexo, daño o sufrimiento

económico, físico, obstétrico, patrimonial, psicológico, sexual o laboral tanto en el ámbito privado, público y político;

afectando los derechos humanos o la dignidad de las personas.

La pena aumentará hasta en una tercera parte, cuando se pruebe que sea mujer y se encuentre antecedida por

cualquier conducta que denigre a esta. (Agencia Periodística de Investigación)

