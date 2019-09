GUERRERO, ENTRE ENCUESTAS Y OPORTUNISTAS

30-09-2019

Hugo Figueroa Ocampo

Las encuestas sobre las preferencias electorales para la elección de Gobernador en el estado de Guerrero siguen fluyendo. Hace unos días la empresa Massive Caller ofreció públicamente un sondeo realizado el pasado 22 de septiembre, que arroja lo siguiente: Si hoy fueran las elecciones, el Partido Morena ganaría la gubernatura con un 63%, seguido por el PRI que obtendría un 16.1%, después el PRD con el 7%; PAN con el 4.4%; MC con el 3.3% y 6.2% que votaría por otros candidatos.

En cuanto a los aspirantes internos por partido, Massive Caller señala que el mejor posicionado por Morena, es el actual Senador de la República, Félix Salgado Macedonio, con el 40.7%, seguido por Pablo Amilcar Sandoval y Adela Román Ocampo con el 7.5% respectivamente; 6.9% por Alberto López Rosas, un 11.4% se manifiesta por otro aspirante y 19.7% aún no decide. En el PRI encabeza las preferencias el también Senador Manuel Añorve Baños con el 35.8%, y muy cerquita de él se encuentra Mario Moreno Arcos con el 33.8%; Alicia Zamora con el 5.35%; Héctor Apreza Patrón con el 3.35%; 11.4% contestan que su preferencia es por otro prospecto y 18.5% aún no decide.

Entre los aspirantes del PRD, va a la cabeza con un bajo porcentaje interno de apenas el 14.8%, Carlos Reyes Torres, seguido también con muy poco puntaje por Bernardo Ortega Jiménez con el 9.3%, en tanto que un 55.5% manifestaron sus preferencias por otros prospectos, y un 20.4% aún no decide. Esos son los resultados que arroja dicha encuesta realizada hace apenas unos días entre ciudadanos guerrerenses.

Hace también unas semanas, otra encuestadora dio a conocer un sondeo para la gubernatura de Guerrero, en donde Morena también lleva una amplia ventaja sobre los otros partidos, cosa que ha motivado que comiencen a surgir los chapulines, los oportunistas de otros partidos que intentan colarse al partido del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de ellos es Luís Walton Aburto, quien en las pasadas elecciones de julio del 2018, apoyó con todo a la coalición electoral conformada por el PAN-PRD y su partido el MC, implementando esos 3 partidos una guerra sucia contra Amlo y Morena en todo el país, incluyendo desde luego al estado de Guerrero. Walton se tomó una fotografía recientemente con Obrador dentro de Palacio Nacional, lo llama su amigo, aunque en las pasadas elecciones haya apoyado con todo a Ricardo Anaya.

Walton renunció hace unos días a MC, y ha declarado a la prensa que buscará abanderar en 2021 una coalición de las izquierdas para la gubernatura. Las reacciones por el oportunismo de este señor han sido de rechazo e indignación en las redes sociales, ya sea de ciudadanos sin partido, pero sobre todo de militantes y simpatizantes de Morena, que consideran que admitir a Walton en ese partido es comenzar a descomponer a ese instituto político con similitudes muy cercanas a lo que vivió el PRD hace algunos años.

Otra reacción a las recientes encuestas que dan ventaja al partido Morena, ha venido de dirigentes del PAN, quienes descalifican dichos sondeos y reclaman que desconocen la metodología aplicada en la encuesta, además de que “falta mucho tiempo para las elecciones del 2021 y que otros partidos se posicionarán en los próximos meses”, argumentan, postura muy cercana a lo que sostenían en 2018 los panistas, quienes en algún momento manejaron encuestas falsas que daban un empate técnico entre Ricardo Anaya y Amlo, pero que el día de las elecciones, Obrador ganó con amplísima ventaja.

Las elecciones en Guerrero y en todo el país se aproximan día con día. En el caso de nuestra entidad federativa, la que más llama la atención es la de Gobernador, por lo que los dimes y diretes continuarán subiendo de tono en los próximos meses, las alianzas y des alianzas se seguirán dando, los oportunistas y chapulines brincarán de un instituto político a otro en busca de sus intereses. En tanto, los ciudadanos comunes buscan que en Guerrero se instale en 2021, un gobernador que contribuya a la Cuarta Transformación, un gobernador que haga un cambio verdadero y que trabaje en absoluta sintonía con Andrés Manuel López Obrador.

