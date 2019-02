19-02-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

GUARDIA NACIONAL; IMPORTANTE REUNIÓN

El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, Asistió en la Ciudad de México a una reunión que convocó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para tratar el tema de la Guardia Nacional. También asistieron otros Gobernadores priístas, los altos mandos del Ejército Mexicano y La Marina, así como el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo.

El tema es demasiado delicado y controversial, pero de acuerdo con el punto de vista del mandatario de Guerrero, su creación es urgente para que el combate a la delincuencia e inseguridad que se padecen actualmente, tenga más resultados positivos en el corto plazo, mediante una nueva estrategia.

El tema de la Guardia Nacional enfrenta actualmente dos perspectivas de mando. Hay quien está de acuerdo en que sean las autoridades militares quienes dirijan las operaciones; otros por el contrario, exigen que la Guardia tenga un mando civil, y no militar.

En este caso, el Gobernador Astudillo Flores propuso en la reunión celebrada ayer, que la Guardia Nacional se conforme con un marco normativo adecuado a las necesidades de cada Estado, y a la realidad nacional. En esta ocasión el desayuno de alto nivel, contó en exclusiva con los gobernadores de extracción priísta. La Doctora Sánchez Cordero se dijo abierta a todas las opiniones y puntos de vista sobre este tema.

Lo cierto del asunto estriba en la urgencia de darle una respuesta convincente y efectiva a la inseguridad y la violencia actuales. En Estados como Guerrero y tratándose de un delito del fuero federal, corresponde a este poder el combate a los grupos de la delincuencia organizada; se debe actuar de inmediato y en concordancia con las condiciones.

El Gobernador Héctor Astudillo Flores es el más interesado en realizar un combate a la delincuencia, efectivo y con nuevas estrategias, ya que el anterior gobierno federal fracasó en todos sus operativos. Tiene razón Astudillo: en Guerrero se produce el 90% de la Amapola, de la cual se obtienen las drogas más caras en el mercado negro: morfina y heroína. Urge pues, la creación de nuestra Guardia Nacional y un combate efectivo a los grupos delincuenciales.

PRI; UN BUEN DIRIGENTE.

No se equivocó la dirigencia nacional del PRI, al designar como dirigente estatal en Guerrero, al ex Senador, ex Diputado federal, ex Diputado local, ex Alcalde de Iguala, ex Regidor municipal etc., Esteban Albarrán Mendoza, como el Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, que tiene ante si enormes responsabilidades.

A pesar de su amplia trayectoria política, donde todos los cargos de representación popular los ha ganado en las urnas, Esteban Albarrán no aspira a ser candidato a la Gubernatura, cuando llegue la hora. Su objetivo primordial es lograr la reunificación de todas las fuerzas priístas, y levantar el ánimo de sus compañeros de partido, para seguir siendo una importante opción de gobierno.

Siempre respaldado por una mujer joven y valiosa: la Secretaría General Gabriela Bernal Reséndiz, Albarrán Mendoza realiza intensos recorridos por todas las regiones de la entidad, organiza cursos de capacitación y seminarios; recibe en sus oficinas de Chilpancingo a diversos líderes y dirigentes municipales de su partido, para dialogar sobre las condiciones específicas de cada región, etc.. En síntesis, el PRI tiene en Esteban Albarrán Mendoza a un buen dirigente.

SUSPEG; IMPORTANTE LOGRO.

Luego del incierto arranque de los ayuntamientos en materia laboral, el Maestro David Martínez Mastache, Secretario General del SUSPEG, que aglutina a los trabajadores del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, informó que cuando menos 200 plazas, se han cancelado en forma definitiva.

Dichas plazas, en gran número, fueron entregadas de manera ilegal por los ex Presidentes municipales de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, para favorecer a sus incondicionales, a parientes, y para pagar compromisos políticos. Qué bueno que Martínez Mastache cumplió con un ofrecimiento hecho a finales del año anterior y dichas bases fueron dadas de baja en forma terminante, para beneficio de las nuevas administraciones, que tendrán menos problemas para hacer los pagos quincenales.

Por otra parte, Martínez mastache expresó un reconocimiento al Gobernador Héctor Astudillo Flores, por haber entregado nombramientos de base a Maestros del Sistema Educativo Estatal, ya que hasta el momento solamente se habían entregado plazas federales.

SE TERMINAN LAS BLASFEMIAS.

Con gran alegría nos enteramos sobre la aparición con vida, sanos y salvos, de la dirigente indígena Obtilia Eugenio Manuel y uno de sus compañeros de lucha, Hilario Cornelio, quienes desaparecieron el pasado martes y luego de intensos operativos por toda nuestra entidad, fueron localizados el sábado a las cinco de la mañana en Tierra Colorada.

Esto viene a echar por tierra todas las blasfemias y ataques infundados que le hicieron al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, a quien muchos enemigos lo acusaban como responsable de la desaparición de Obtilia y su compañero. Dan risa los dicterios del famoso Padre Solalinda, quien dijo que si no aparecían con vida, que renunciara el Gobernador.

Si nuestra querida paisana y dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, ha tenido algún amigo pleno y solidario con ella es precisamente el Gobernador Astudillo Flores, quien influyó para que esta gran mujer guerrerense recibiera una de las principales condecoraciones que entrega el Gobierno del Estado.

A lo largo de su trayectoria como dirigente indígena y feminista, Obtulia jamás opinó en contra del Gobernador o le hizo críticas negativas. Por lo contrario, siempre ha contado con la mano amiga de Héctor Astudillo, lo que se demostró con la gran lucha para recuperarla sana y salva, lo que se logró gracias a los grandes esfuerzos del colectivo policiaco que opera en nuestra entidad.

Aunque no se ha informado si la luchadora social estaba secuestrada o simplemente se escondió en Tierra Colorada con fines de autoprotección; tampoco se ha dado a conocer si hay delincuentes detenidos por estos hechos. Lo cierto es que Obtulia e Hilario ya se encuentran en libertad, protegidos por el Estado, y su primera reunión fue con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien hizo un amplio reconocimiento a los elementos militares y policiacos, que lograron devolverlos sanos y salvos. Enhorabuena.

manueltello2002@yahoo.com

Comments

comments