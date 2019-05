29-04-2019

FRANCISCO PACHECO BELTRAN, 3 AÑOS DE IMPUNIDAD

Hugo Figueroa Ocampo

Son ya tres años de impunidad, tres años de que las autoridades dicen que investigan y no quieren incluir la línea de investigación referente a su actividad como periodista de Francisco Pacheco Beltrán, privado de la vida un 25 de abril de 2016.

Pacheco fue crítico de los gobiernos municipales y estatales, y aunque dichas autoridades contraían contratos publicitarios con su medio, él les dejaba bien claro que la línea editorial del periódico seguía siendo libre en su expresión, postura que muchas veces en los hechos, esos gobiernos no aguantaban la crítica y rescindían el contrato, aplicando la máxima del PRI- gobierno rancio: “yo no pago para que me peguen”.

Y, por cierto, esos gobiernos municipales de Taxco de Alarcón rescindían contratos con Francisco Pacheco, sin diferenciarse en las siglas partidistas por las que llegaron al poder, es decir, lo mismo lo hacían Alcaldes del PRI que del PAN, y debo decir que muchas veces he notado mayor censura e intolerancia hacia la prensa libre con los gobiernos panistas que ha tenido el municipio.

Las notas informativas de Pacheco en medios escritos y en una estación de radio de Chilpancingo, así como su “Ultima Columna” eran agudas, críticas de verdad, con fundamentos políticos, administrativos, técnicos y financieros para explayarse y dar opinión sobre los gobiernos municipales o estatales en turno, lo que le valió muchas veces mantener una relación tensa y de choque con esas autoridades acostumbradas a la prensa sometida a través de cañonazos monetarios, que rinden pleitesía llenando sus impresos con boletines de alabanzas para con los Presidentes municipales, legisladores o el gobernador, cosa que en nuestros días para nada ha cambiado.

En diferentes puntos del estado de Guerrero y en la ciudad de México, compañeros, amigos y familiares del periodista asesinado exigieron justicia, exigieron a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que abra, que incluya ya una línea de investigación en cuanto a la labor periodística de Pacheco Beltrán, quien se caracterizó por ejercer una crítica aguda contra los gobiernos en turno, sin censuras y con la única convicción de hacer periodismo al servicio de la sociedad.

Debo decirles que el encabezado de mi columna fue retomado del portal de Aristegui noticias, mismo que abordó el tema del homicidio del periodista taxqueño, y que noté, para variar, que con contadas excepciones de algunos comunicadores taxqueños, como Raymundo Ruiz Avilés, de la Jornada Guerrero; Claudio Viveros Hernández, de El Sur, Marco Antonio Toledo, quien reporta para estaciones de radio de Chilpancingo, y de Federico García, reportero y columnista de la revista CONTAXCO, quienes pegaron pancartas en la Plaza Borda de la ciudad exigiendo justicia para Pacheco, para la gran mayoría del gremio periodístico taxqueño, la fecha del crimen fue desapercibida.

Lo primordial en nuestro tiempo es que, con el nuevo gobierno federal, se tiene la esperanza firme de que los crímenes cometidos en todo el país contra comunicadores sean resueltos, que se castigue a los responsables, ya sean materiales e intelectuales. Por lo pronto, el mejor homenaje que le puedo rendir a Francisco Pacheco Beltrán es seguir escribiendo libremente, aunque esto represente riesgos, seguir tecleando al servicio de la gente y no del poder político y económico, seguir exigiendo respeto a la prensa libre, protección constitucional para los periodistas; seguir exigiendo todos los días ¡JUSTICIA PARA FRANCISCO PACHECO!

Comments

comments