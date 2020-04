27-04-2020

FRANCISCO PACHECO, 4 AÑOS DE IMPUNIDAD

Hugo Figueroa Ocampo.

Durante el ejercicio del periodismo de Francisco Pacheco Beltrán, su estilo siempre fue crítico hacia los tres niveles de gobierno. Su columna titulada «Ultima Columna» en el Foro del Diario, siempre era esperada con ansiedad por los taxqueños y la clase política. Su estilo era agudo, sin cortapisas, ejerciendo a plenitud el derecho Constitucional referente a la libertad de expresión.

El 26 de abril de 2016, a las puertas de su domicilio, el periodista fue cobardemente asesinado, después de que un día antes había reportado información en cuanto a hechos de violencia en la ciudad de Acapulco por parte de la delincuencia organizada. El pasado sábado se cumplieron cuatro años del asesinato, con la novedad de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quiere dar carpetazo al asunto. En una videoconferencia, el periodista Ezequiel Flores, corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, manifestó que el crimen organizado y algunas autoridades persiguen a periodistas en nuestra entidad suriana, y que en nuestro estado no hay garantías elementales para ejercer el periodismo.

Por su parte, Alfonso Armada, Presidente de Reporteros sin Fronteras, Sección de España, dijo que el periodismo local es más vulnerable a los ataques de la autoridad y del crimen organizado. Sebastián Salamanca, de la organización Artículo 19, expresó que el gobierno de Astudillo es nefasto contra la prensa.

Y es que en nuestros días la prensa libre sigue recibiendo amenazas. Ahí está el caso denunciado públicamente por el periodista Ezequiel Flores de Proceso, quien en las últimas semanas ha recibido amenazas por parte de policías estatales y de algunas autodenominadas autodefensas, lo que lleva consigo a recalcar que la libertad de expresión es agredida tanto por autoridades cono por otros grupos armados.

Actualmente la Fiscalía General de la República goza de autonomía, de ella depende la FEADLE. Esa Fiscalía no debe dar carpetazo a la investigación del homicidio de Pacheco Beltrán, sino que debe abrir líneas de investigación en cuanto al ejercicio periodístico que éste ejercía, tal y como lo exige la familia de Pacheco.

Actualmente padecemos una pandemia del coronavirus que exige cambiar muchas cosas en nuestro planeta, y una de ellas debe ser, que ningún crimen quede impune en nuestro país. Ya lo ha dicho el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es mejor que haya excesos en la libre expresión a que ésta sea víctima de la censura. Por cierto, el gobierno federal debe coadyuvar a que continúe la investigación del crimen de Francisco Pacheco Beltrán y de otros crímenes de periodistas también. La impunidad debe ser desterrada.

La familia de Pacheco prácticamente se encuentra en el exilio debido a que el gobierno estatal NO les da garantías de seguridad en su domicilio de Taxco de Alarcón. Actualmente, el Foro de Taxco se ha convertido en un medio digital, ya no circula de manera impresa en nuestro municipio.

Por el bien de todos, es necesario que el homicidio de Francisco Pacheco no quede en la impunidad, que no les quede la mano libre a los asesinos porque tendrán la tentación de seguir eliminando periodistas que consideren que afectan sus intereses. Desde este espacio exijo a la FEADLE continuar con la investigación, abrir nuevas líneas de ésta de acuerdo sl trabajo periodístico que Francisco realizaba. Así lo exige la familia Pacheco Romero, así lo exigen organizaciones nacionales e internacionales que protegen los derechos de la prensa; así lo debe exigir la sociedad. Me sumo desde este espacio para alzar mi voz y exigir ¡¡JUSTICIA PARA FRANCISCO PACHECO BELTRÁN, BASTA DE IMPUNIDAD!!

Comments

comments