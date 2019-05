29-05-2019

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

• ¿Fertilizante, un problema en puerta?

Ya lo decía el Divo de Juárez, pero qué necesidad?

Cuando el nuevo gobierno estableció que las reglas de operación para el funcionamiento de varios programas cambiaban, no se imaginaban el conflicto al que entraban, pues en muchos casos, su osadía, los mantiene en crisis al no poder explicar, los problemas que han provocado.

Sin entrar en detalles, en esta entrega, sólo tocaré el tema del fertilizante en Guerrero.

Desde hace 20 años en el estado de Guerrero, la entrega de fertilizante se ha venido realizando de muchas formas, pero principalmente de manera gratuita. El caso es que la entrega del fertilizante gratuito, se realiza solo a los campesinos más pobres.

A campesinos que no tienen tierras, o sea a los que viven en la miseria. A los que siembran en las laderas de los cerros y quienes para poder sembrar para sobrevivir, lo hacen en predios prestados o facilitados como medieros.

Por ello el requisito para que entreguen contratos de arrendamientos, préstamo o algo parecido, no es posible cubrirlo, muchas veces.

Los que tienen predios de riego y siembra de agostadero, no tienen problema, ellos compran su fertilizante.

El problema del nuevo gobierno, surge con la desconfianza que se tiene contra los gobiernos anteriores, a quienes se acusa de ser corruptos, cosa en cierto modo lógica y posible. La cuestión es que a la fecha no lo han demostrado en ningún caso.

El fertilizante regalado en Guerrero, único estado, donde el fertilizante se regala, por las características antes mencionadas fue una promesa del Presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador.

Las desconfianzas se mantienen y ahora los funcionarios federales, responsables de su entrega, se han hecho bolas.

Hicieron su propia encuesta, hicieron su propio padrón, pero las cuentas no les salen.

Resulta que quienes hicieron la nueva relación de campesinos a los que les van a entregar el fertilizante, tienen considerado sembrar más de 800 mil hectáreas, cuando el histórico sembrado no rebasa los 450 mil hectáreas.

Ese no es el problema, el conflicto real. Es que la entrega de fertilizante debió realizarse desde hace un mes. En ese momento los campesinos pobres, empiezan a arreglar sus predios en el mes de abril y mayo.

Y el fertilizante se coloca a un lado de la semilla. Por ello cuando las lluvias llegan, el fertilizante actúa y el proceso de crecimiento empieza.

Hoy, el nuevo gobierno, no entrega lo prometido. Tienen un padrón irregular que habla del doble de hectáreas a sembrar. No saben el motivo, pero suponen que quienes realizaron el nuevo padrón, se equivocaron.

Pero a la equivocación, llega el reclamo válido de los campesinos, quienes no ven el fertilizante y saben que si no siembran no comen.

Y si no comen, hay crisis y la responsabilidad de esa crisis tiene nombre y apellido.

Imaginar que no hubo siembra por negligencia, omisión, descuido e ineficiencia de un gobierno, significa que el campesino sabe quién fue responsable.

Espero que haya inteligencia para entender la situación. Sino, viene la hambruna y eso será algo catastrófico para el gobierno de AMLO.

Un pueblo pobre sin maíz, requerirá de entrega de maíz, regalado.

O la cosa puede explotar?

