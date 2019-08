06-08-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

FERTILIZANTE: FRACASO Y CORRUPCIÒN

Total fracaso ha sido la entrega del fertilizante en Guerrero, por parte de los encargados del gobierno federal: Pablo Amílcar Sandoval (delegado único) y el Coordinador Jorge Gage, quienes presuntamente incurren en actos de corrupción mediante la compra del insumo a la empresa Agrogen que a su vez adquirió el abono de Corea del Sur, de pésima calidad.

Ya existen denuncias sobre el fertilizante “patito” adquirido en Corea, por la empresa Agrogen con la complicidad del delegado Sandoval Ballesteros y el Coordinador del Fertilizante Gage, de acuerdo a declaraciones del presidente del Colegio de Agrónomos en Guerrero, Antonio Colín Ramírez y el líder campesino, Evencio Romero.

Se presume, de entrada, tanto Amílcar como Gage estarían recibiendo un “moche” de 60 millones de pesos; el fraude con la compra del fertilizante al país asiático sería mayor, por lo cual se exige una investigación y se revise la licitación que obtuvo Agrogen, donde puede estar inmiscuido el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.

Un rotundo fracaso ha sido la entrega del fertilizante; tendrá consecuencias desastrosas para la entidad, pero esto no lo quieren reconocer funcionarios –fifís- del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya no sabe cómo evadir el tema en sus conferencias mañaneras. El escándalo por el fertilizante será de pronóstico y estallará más tarde que nunca.

El fracaso en la entrega del abono por parte del trío de funcionarios del gabinete morenista, hace crisis en Guerrero y el saldo es funesto: Bloqueos a carreteras, toma de bodegas, accidentes vehiculares con saldos de heridos graves, daños a la economía, decenas de miles de pesos en daños materiales, entre otros.

Miles de campesinos aún no reciben el fertilizante mientras los cultivos de maíz se ven mermados (milpas no crecen, se ven amarillentas por falta de abono). El gobierno federal no aportó el seguro contra lluvias y siniestros, lamentó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Quizás, los funcionarios federales aplican una siniestra estrategia cuyo fin es provocar no sólo estragos en el campo guerrerense sino hambruna entre miles de campesinos. Hasta el pasado año el padrón de beneficiarios era de 328 mil campesinos.

Casi cien mil agricultores podrían quedar sin recibir abono, de acuerdo a versiones de dirigentes campesinos como Evencio Romero y Antonio Colín, quienes han sido amenazados por los funcionarios –fifís- de que serán citados por la FGR, para que “comprueben lo que declararon”. Miles de campesinos respaldan a sus líderes.

A pesar del fracaso en que incurrieron los funcionarios federales como Pablo Amílcar Sandoval, éste ha ordenado a sus diputados lacayos, que salgan a defender el programa del fertilizante y al presidente AMLO, pero tal defensa ha sido inútil y burda.

En estado etílico (existe grabación en la estación Radio Capital, en el noticiero que dirige Federico Sariñana), la diputada por Morena, Norma Otilia Hernández, declaró una serie de incoherencias; dijo -por ejemplo- que el pasado año el gobierno gastó: ¡200 mil millones de pesos! y que, quienes exigen el insumo “no son campesinos”; también que, “los campesinos ni siquiera necesitan el fertilizante”. Por esa razón, la diputada es calificada como “Lady Mezcales”.

El próximo año habrá elecciones intermedias en Guerrero; si se presentan casos de hambruna, tal situación podría ser aprovechada por el gobierno morenista para repartir despensas y maíz amarillo africano a familias que necesiten, con tintes electoreros y clientelares, para reposicionar al partido Morena de AMLO y a los lacayos de éste, como es el caso de Pablo Amílcar, quien como delegado único es un fiasco; lo demostró con el fracaso en la entrega del abono.

GUERRERO, LEJOS DE CIFRAS NEGATIVAS.

Guerrero, desde hace muchos días dejó de ser entidad donde se registran homicidios dolosos, feminicidios y delitos de alto impacto. Guanajuato, ocupa el primer lugar junto con Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México.

A muchos esto asombra, pero se ve que el gobernador Héctor Astudillo Flores, ha coordinado bien sus esfuerzos junto con los demás niveles de gobierno, en materia de seguridad. La gente debe entender que la delincuencia -organizada y desorganizada- trabaja las 24 horas, no descansa.

Como producto del trabajo que coordina el mandatario Astudillo Flores, en materia de seguridad, los últimos eventos de violencia han sido atendidos y controlados por cuerpos de seguridad; también bajo el monitoreo y accionar del Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, experimentado servidor público de talla nacional e internacional.

La captura de Santiago Mazarí Hernández (a) “El Carrete”, jefe de un grupo del crimen que operaba entre Guerrero y Morelos, no sólo da tranquilidad a ambas entidades sino que el golpe de impacto fue reconocido por los mandatarios Héctor Astudillo y Cuauhtémoc Blanco.

Lo que se resalta, es que en los operativos donde participaron tres niveles de gobierno, las corporaciones guerrerenses no sufrieron bajas. El Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, también ha participado no sólo en reuniones por los conflictos más urgentes sino que ha enviado grupos especiales de la Policía Ministerial; estos han actuado legalmente y con respeto a los derechos humanos.

No sólo por la baja en la espiral de la violencia sino también por la “caída” de Guerrero en la lista de estados con alto índice de ejecuciones, el gobierno que encabeza el mandatario Astudillo Flores, se encuentra con buen índice de aprobación.

La empresa Massive Caller, da al gobierno de Guerrero el sitio 15 a nivel nacional, mientras el gobernador Astudillo Flores, subió importantes puntos que lo ubica a media tabla por su positiva obra. El primer sitio lo ocupa Yucatán, y el último lo tiene Michoacán… Punto… salomong11@yahoo.com.mx

