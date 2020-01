Feminicidio de Magda: Justicia a medias

15-01-2020

Ali Pacheco/ El Foro de Taxco

Han pasado dos años desde Magdalena Aguilar Romero fue brutalmente asesinada por su exesposo, César “N” en complicidad con Silvia N. madre del feminicida.

Aquel enero de 2018 el crimen atrajo la atención de todo el país pero en la ciudad platera dejo una huella imborrable en la sociedad taxqueña.

Magda, madre de dos niños y de profesión nutrióloga, desapareció el 13 de enero. El relato terrorífico dado por la Fiscalía del Estado de Guerrero (FGE) describe que por la tarde recogería a sus hijos en la casa de su ex esposo y nunca más se supo de ella, el portavoz de seguridad del estado, Roberto Álvarez, confirmó posteriormente que la mujer fue “desmembrada” y sus restos fueron localizados el lunes 15 de enero dentro de ollas en una estufa.

Dos años han pasado desde aquellos días aciagos para el pueblo platero, dos años de un peregrinar espinoso para la familia de Magda, en múltiples ocasiones la familia de Magda exigió a la FGE y al gobernador del Guerrero, el priista Héctor Astudillo, fueran agilizadas las investigaciones y se le dictara sentencia a Silvia N. madre del feminicida.

En diciembre pasado la FGE informó de la sentencia a la exsuegra contra la madre del presunto autor intelectual del feminicidio, en la que un juez otorgó en el juicio oral JO-08/2019, en la audiencia de Individualización de Sanciones y de Reparación del Daño en el Tribunal de Enjuiciamiento Penal dictaminó la pena privativa de libertad de 40 años de prisión a Silvia N. y a pagar una multa y por la reparación del daño.

Del autor intelectual, César “N”, no se sabe nada, la FGE no da con su paradero y es por ello que la familia de Magda a dos años de su lamentable muerte vuelva alzar la voz para que no se le de carpetazo al caso tras la sentencia a la cómplice y pronto se haga justicia.

