19-01-2020

FÉLIX SALGADO MACEDONIO Y SU LARGA LUCHA EN GUERRERO

Hugo Figueroa Ocampo

El domingo 12 de enero estuvimos un grupo de taxqueños y de guerrerenses de varios municipios, con el Senador de la República Félix Salgado Macedonio, en un evento de Cultura Popular, realizado en los jardines del Centro de Convenciones de Acapulco. En ese evento se dio a conocer que las danzas, grupos folclóricos de Guerrero y grupos de música comercial y popular, de manera gratuita participaron en el encuentro para deleitar a los presentes.

Félix Salgado ha recorrido en los ultimos meses varios municipios de nuestra entidad suriana, dando a conocer las nuevas leyes aprobadas por la Cámara Alta, a la cual pertenece, mismas que están contribuyendo a transitar por la Cuarta Transformación impulsada desde el gobierno federal por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es interesante observar que realmente, en la mayoría de los preceptos aprobados en las dos cámaras federales, los legisladores y el Ejecutivo Federal han estado en sintonía casi plena, asunto que contrasta con legislaturas locales, que dejan un sabor de boca de más de lo mismo, a pesar de que en muchas de ellas el partido morena tiene mayoría.

El Senador Felix ha ocupado cargos públicos diversos. Se caracteriza por ser sencillo, amable y cercano a la gente, además de dar una lucha política y social en tiempos difíciles, como en 1988, cuando llevó a la Cámara de Diputados federales, cientos de boletas quemadas que probaban el fraude electoral en su contra, por lo que tuvieron que reconocerle su victoria como legislador.

En tiempos difíciles de un PRD hostigado y reprimido por el PRI-gobierno, Félix estuvo firme dando la batalla para abrir los cauces democráticos en Guerrero y en nuestro país.

No fue cosa fácil enfrentarse a un gobernador represor como José Francisco Ruiz Massieu, que cometía fraudes electorales descarados contra el PRD, que encarcelaba, desaparecía y hasta asesinaba a muchos de nuestros compañeros que buscaban el respeto al voto y mejores gobiernos municipales para los guerrerenses. Felix Salgado Macedonio encabezó muchas de esas luchas.

No fue tarea fácil enfrentar a un perverso antidemocrático como Carlos Salinas de Gortari que para sellar sus 6 años de des gobierno dijo que a «los del PRD ni los veo ni los oigo», en aquellos tiempos cuando el PRD de verdad era de izquierda y defendía las causas de la gente. Félix, como lo conocemos miles de guerrerenses, estuvo ahí dando la batalla, con convicciones, lealtad e ideales.

Él ocupó cargos públicos que ejerció con honestidad y espíritu de servicio, con los principios de la izquierda.

No se me olvida que en 1999, Salgado Macedonio ganó la gubernatura de Guerrero, derrotando a René Juárez Cisneros, pero el fraude electoral fue tan descarado que el PRI- gobierno impuso a su candidato perdedor. La lucha contra el cacicazgo de Rubén Figueroa Alcocer se dio férreamente por Félix, acompañado de otros grandes luchadores sociales como Ranferi Hernández Acevedo y Arturo Hernández Cardona, a quienes tuve el honor de conocer, y quienes fueron asesinados cobardemente.

Félix rompió con el PRD derechizado por los chuchos, como lo hicimos miles en Guerrero y el país. Ahora es Senador de la República y sigue siendo congruente con su lucha, apoyando desde su trinchera a AMLO y la 4T.

En el evento de Cultura Popular en Acapulco pude observar que la gente lo quiere, lo identifica desde siempre por ser de nueva cuenta un servidor público cercano a la gente, congruente, leal a sus principios, convicciones e ideales de izquierda. Por eso es que muchos consideramos que Félix está logrando desde ya, que el cambio verdadero que impulsa AMLO, ya esté aterrizando en Guerrero.

El Senador legisla e informa a la gente de su trabajo. Tengo el gusto de conocerlo desde 1989 y puedo decir que él sigue la misma ruta de ser sencillo con todos, de tener empatía con las causas de la gente, de ser leal con ese pueblo que lo conoce, y sobre todo ahora, de caminar con Obrador en plena sintonía para lograr mejores tiempos para los guerrerenses. Ese es Felix Salgado Macedonio, el imprescindible en las luchas democráticas de los guerrerenses.

