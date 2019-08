Felicita Marcos Parra a médicos y enfermeras por el 70 aniversario del Hospital Adolfo Prieto.

09-08-2019

Inauguran Jornadas Médicas en el Hospital Adolfo Prieto.

Al dar inicio las Jornadas médicas en el Hospital Adolfo Prieto, el presidente de Taxco Marcos Efrén Parra Gómez agradeció a personal médico, administrativo y cuerpo de enfermeras, por su contribución a lo largo de toda una vida al servicio de la salud, no tan sólo de los taxqueños sino de todos los guerrerenses que viven en esta región.

Parra Gómez enfatizó que siempre será un aliado de la salud, dijo que la salud es fundamental para el ser humano, así como agradeció a todos quienes dan un servicio de calidad, por esa fuerza y vigor que entregan diariamente y hacen posible el funcionamiento del hospital.

Por su parte el director del nosocomio Francisco Gutiérrez Fitz mencionó el juramento de Hipócrates como recordatorio a todo su personal, que siempre deben velar por los pacientes y recordó que un día como hoy en el año 2008 inicio el funcionamiento del hospital en las nuevas instalaciones, cuando el ex presidente de la República Felipe Calderón dio el banderazo de inicio de labores; asimismo el doctor Juan Francisco Reynoso Ramírez quien asistió en representación de la secretaría de salud estatal siendo las 10:51 de la mañana inauguró las Jornadas médicas 2019.

En el evento el doctor Héctor Rosales Bustamante entregó un reconocimiento a los ex directores por su trabajo médico al servicio de la población, los doctores que recibieron un reconocimiento fueron: Fernando Gutiérrez, Fernando Estrada Domínguez, Alberto Ramírez Castañeda y Librado Acevedo Rendón, también por su participación en las Jornadas médicas, se entregó un reconocimiento al municipio de Taxco y al municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc.

Estuvieron presentes Víctor Alfonso Álvarez Bahena, síndico procurador de Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Antonio Barrera Rodríguez director municipal de Salud de Ixcateopan de Cuauhtémoc, así como la presidenta del DIF Taxco Nancy Loyo Aguirre y demás personal médico, administrativo y enfermeras del Hospital Regional Adolfo Prieto.

Finalmente, el presidente Marcos Parra acompañado de su esposa la presidenta del DIF municipal Nancy Loyo Aguirre enfatizó que gracias al trabajo conjunto entre el hospital y la dirección del Desarrollo Integral de la Familia, a través del convenio con el Hospital del Niño Morelense se ha podido canalizar a menores, que han requerido alguna atención especial y que conjuntamente con el Hospital Adolfo Prieto en la medida de las posibilidades del gobierno que encabeza, trabajarán para que más personas sean beneficiadas.

