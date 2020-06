08-06-2020

EN TAXCO Y EL PAIS LA PANDEMIA SIGUE PRESENTE

Hugo Figueroa Ocampo

Mientras la pandemia nos impide regresar a nuestros trabajos para poder obtener ingresos y sobrevivir económicamente, los diputados locales del estado de Guerrero, han reglamentado la reelección de legisladores y Ayuntamientos sin que éstos tengan que separarse del cargo, es decir, los privilegiados servidores públicos podrán andar en pre y campaña electoral ocupando el cargo público, percibiendo un sueldo pagado con dinero publico y, en el caso de los Presidentes municipales, manejando recursos públicos para la realización de obra pública. Ese escenario anti democrático nos llevará a una contienda electoral inequitativa. En Guerrero hemos retrocedido en el ámbito de la democracia, en nuestra entidad suriana el porfiriato hace acto de presencia. Lo mejor y más sensato que debieron hacer esos legisladores guerrerenses era derogar esas leyes reeleccionistas, NO reglamentarlas que fue lo que hicieron.

Pero dejo ese tema atrás porque es más importante hablar y escribir sobre la prolongación de la pandemia en nuestro país. Todo México se encuentra en semáforo rojo, la gran mayoría de los mexicanos seguimos en casa, sin poder laborar, con grandes problemas económicos, pues nos hemos acabado nuestros ahorros y hasta estamos acabando con nuestro capital de trabajo. Noto mucha desesperación en la gente de Taxco y del país, muchas personas ya están saliendo a laborar a pesar del peligro por el coronavirus, porque no les queda de otra, o trabajan o no trabajan, pero no tendrán dinero para comprar alimentos. Y en este rio revuelto surgen los gandallas que se aprovechan de la situación para proyectarse política y electoralmente con recursos públicos, tema que ya abordaremos más ampliamente en mis próximas columnas.

¿Qué puedo decir de esta situación complicada para Taxco y el país? Quizá estoy resultando repititivo pero resulta que ya llevamos casi 3 meses sin poder trabajar. La economía está en declive, las familias están desesperadas, las autoridades tratan de controlar el tránsito vehicular y peatonal por las calles y se suscitan ciertas discusiones. En Taxco, la autoridad municipal pone sellos de suspensión de actividades en ciertos establecimientos comerciales, provocando la inconformidad de los propietarios, quienes denuncian por redes dociales que ya no tienen dinero para sobrevivir y que les urge trabajar.

Tanto el gobierno estatal como el municipal, tentativamente ya manejan ciertas fechas para este mes de junio con el objetivo de comenzar a reanudar viertas actividades en Taxco. Pero de repente la autoridad federal emite cifras del avance de la pandemia con el indicador de que ésta sigue creciendo, de que aún no llega al «pico», de que hay que seguir en casa y que solo continúan funcionando lo que ellos llaman actividades esenciales. Indigna a la sociedad mexicana la represión que ejerce el gobernador de Jalisco contra la gente que no acata el quédate en casa. Eso provoca manifestaciones por las calles de Guadalajara, mismas que son reprimidas por los cuerpos policiacos.

Cada día se nota más el apoyo de la sociedad civil taxqueña para con la población, instalando comedores para brindar alimentos a la gente. Y las despensas de esa sociedad civil también se siguen repartiendo en la ciudad platera y en las comunidades, tanto por el gobierno municipal como por la sociedad civil que sigue rebasando con sus apoyos a las autoridades. Practicamente el ciclo escolar 2019-2020 ha concluido en todos los niveles educativos. Que bueno que así lo decidieron las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque ese desacierto de que querían que los alumnos regresaran a las aulas en este mes de junio, sonaba a locura e irresponsabilidad.

No podemos negar la realidad complicada que estamos padeciendo, como tampoco podemos negar que nos seguimos dando ánimos en estos tiempos difíciles. En estos días he leído libros sobre la Segunda Guerra Mundial, he encontrado en ellos el terrible sufrimiento de los rusos durante la invasión nazi a ese país. Las situaciones que vivieron fueron muy crueles, pero la gente resistió aunque millones de personas murieron de hambre o fueron torturadas por los alemanes. En aquellos tiempos del siglo pasado y durante esa guerra, parte de la humanidad sufrió en demasía. Quizá esa lectura me ha dado un poco de ánimo para decirle a la gente que no nos rindamos y sigamos adelante, que la humanidad ha pasado por situaciones tremendamente difíciles pero que sale avante.

Lo importante en estos días es continuar obedeciendo las indicaciones de las Secretarías de Salud a nivel estatal y federal. Que nos quede claro que el gobierno federal ha dicho que al menos de aquí al 14 de junio debemos permanecer en casa para que disminuyan los contagios. Hay que jalar parejo, porque si se sigue provocando una anarquia referente a que unos sí cumplimos las indicaciones de las autoridades y otros no lo hacen, esta situación seguirá perjudicandonos a todos, sin poder reiniciar las actividades de trabajo.

Y lo que más molesta es observar por las redes a jóvenes u otras personas que salen a las calles por gusto. Es cierto que varios lo hacen porque tienen que trabajar en las actividades esenciales; esas personas, desde luego, deben seguir las indicaciones de las autoridades de salud para protegerse y proteger a los demás del coronavirus. Sin embargo, es urgente seguir poniendo nuestro grano de arena para que pronto regresemos todos al trabajo, debido a que esta pandemia nos está perjudicando económica y mentalmente.

