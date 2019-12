16-12-2019

EN TAXCO NO HAY SESIONES DE CABILDO ABIERTO COMO MANDATA LA LEY

Hugo Figueroa Ocampo

Dos peticiones por escrito ha realizado José Luís Ortega Fuentes, Regidor del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, para solicitar que se lleven a cabo las Sesiones de Cabildo Abierto que mandata la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero. Ninguna de esas peticiones ha sido contestada, como señala el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, el edil Ortega Fuentes informa que en Sesiones de Cabildo ordinario, ha solicitado verbalmente esas peticiones, de que se hagan ya las Sesiones de cabildo Abierto, que constituyen un ejercicio democrático para escuchar a la gente, su problemática y propuestas para hacer un mejor gobierno; “la ciudadanía y gobierno necesitamos escucharnos, es un compromiso moral de tener un contacto con los que representamos”, agregó el edil.

Y es que de acuerdo a la Ley Orgánica del municipio Libre, cada dos meses se deben realizar esas Sesiones de Cabildo Abierto, cosa que NO ha hecho el actual gobierno municipal, por lo que la inconformidad de ciudadanos se ha hecho pública a través de las redes sociales. Durante los trienios anteriores, dichas sesiones públicas sí se han efectuado, y en ellas, como en el gobierno comprendido del 2005 al 2008, se escuchaba a la gente, había debate entre ediles, se agregaban propuestas y peticiones a la gestión gubernamental.

Con el actual gobierno de Taxco, queda la impresión de que NO quieren tener ese contacto con el pueblo, de que quieren seguir siendo omisos y continuar violando un derecho que los ciudadanos tenemos de ser escuchados directamente por todo el cuerpo edilicio en pleno. He manifestado mi inconformidad por esta omisión gubernamental por las redes sociales, y varios ciudadanos se han sumado a esta petición, solicitando ya le intervención del Congreso del Estado. Hasta el momento de escribir estas líneas (viernes) no he recibido agresiones verbales virulentas de algún servidor público del Ayuntamiento, situación que he vivido en otras ocasiones de cuando ejerzo mi derecho constitucional de libre expresión.

Hay que agregar que el Ayuntamiento Municipal de Acapulco, pese a la inseguridad pública que viven, ya realizó 7 Sesiones de Cabildo Abierto, tal y como lo mandata la Ley. Ese gobierno emanado del partido Morena sí tiene la convicción de estar de frente a la gente y escuchar todas las voces. El contraste se sitúa en Taxco de Alarcón, donde somos gobernados por una burbuja elitista que no nos ve ni nos escucha, y que en determinado momento hasta trata de intimidar a aquellos que somos críticos de la administración.

Ojalá que el Congreso del estado tome cartas en el asunto. Ojalá que no solo el edil José Luís Ortega Fuentes siga exigiendo Sesiones de Cabildo Abierto, que se le sumen otros Regidores de oposición. No es posible que estando en una Cuarta Transformación impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en nuestro municipio estemos retrocediendo en cuanto a ejercicios democráticos que mandata la ley.

Debemos seguir exigiendo Sesiones de Cabildo Abierto en Taxco de Alarcón, es un derecho que ha sido mancillado por las actuales autoridades con un perfil elitista y autócrata. La base de la democracia representativa es escuchar y tomar en cuenta las propuestas al menos cada dos meses de sus representados, y el Cabildo Abierto es una figura legal creada ex profeso, no permitamos que las autoridades municipales actuales sigan siendo omisas a ese precepto que representa un encuentro real entre gobierno y pueblo.

Comments

comments