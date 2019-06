26-06-2019

EN TAXCO HAY ESPERANZA POR TIEMPOS MEJORES

Hugo Figueroa Ocampo

“No hay turismo, las ventas de la artesanía han bajado, los clientes son pocos, los visitantes son pocos, los automóviles que ocupan los estacionamientos disminuyeron, los restaurantes tienen menos comensales y los hoteles menos reservaciones y habitaciones ocupadas”, expresan los habitantes del municipio de Taxco de Alarcón. La Plaza Borda luce hermosa, con su belleza colonial y una monumental Parroquia de Santa Prisca que impresiona en demasía al observarla desde cualquier ángulo del zócalo de la ciudad colonial de Taxco. Los turistas caminan atentos al guía que los introduce en algún museo o templo, que les cuenta las historias de esos lugares, que les describe las calles y callejones de la ciudad.

Taxqueños y visitantes se sientan en las bancas y conversan, disfrutan de una nieve o un raspado que compraron a alguno de los vendedores ambulantes. Disfrutan las sombras de los frondosos árboles y de un sol radiante y fresco en este día. Los pájaros revolotean por el follaje de esos árboles y de vez en cuando sueltan sus sustancias que accidentalmente caen en un descuido de los que placenteramente disfrutamos La Plaza Borda; pero sus cantos contrastan con esos des hechos y crean un espacio armónico para seguir en el deleite del centro del Taxco embellecido todavía más por un majestuoso Quiosco.

Y entre las conversaciones de turistas y taxqueños se habla de temas diversos; y entre los taxqueños, como un susurro comentan los últimos hechos de violencia en la ciudad colonial y en algunas comunidades. Esas conversaciones concluyen en el desánimo de que en parte, por esa violencia hay menos turismo en nuestra zona, aunque también un motivo añejo es la falta de un proyecto real de las autoridades para promover a nivel nacional e internacional este destino colonial.

Y todavía para poner un ingrediente más a esta mala racha, campesinos protestan por la falta de la entrega de su fertilizante, y los Ayuntamiento panistas de la Zona Norte, así como organizaciones sociales afines al PRI, sobre todo, politizan las protestas y llevan agua a su molino, actuando esos Ayuntamientos más por intereses partidistas que de manera institucional, ausentando en sus hechos una postura de coadyuvar a dar solución a las demandas campesinas y provocando más daños a la ya de por sí vapuleada economía taxqueña, al bloquear las carreteras federales de entrada y salida a la ciudad.

En cuanto a esa problemática del fertilizante, el gobernador Héctor Astudillo Flores, sigue en su postura demagoga y oportunista referente a que cuando un programa social del gobierno federal opera bien, se monta en el mismo y se publicita, pero si hay fallas, se pone a criticar abiertamente en lugar de buscar soluciones y guardar institucionalidad, porque sus fines, al igual que algunos Alcaldes del PAN, son también partidistas y no tanto porque esté preocupado porque el fertilizante se ha retrasado algunos días, debido a que el año pasado, en el mes de septiembre el Ayuntamiento de Taxco, emanado del PRI, todavía NO le entregaba el abono a varias comunidades que bloquearon Casa Jhana para exigir el insumo, y que en esos hechos Astudillo guardó silencio porque las autoridades eran de su partido.

“Pues con lo que vendí de mi chamba tan siquiera me alcanza para medio comer en la semana, ojalá el sábado de tianguis haya más ventas, ojalá ya se acabe la violencia, tenemos confianza en Obrador, pero las cosas están complicadas”, manifiesta el artesano don Joaquín con resignación y esperanza.

En tanto, caminar por las calles de la ciudad colonial y admirar sus construcciones blanquísimas y sus calles empedradas, sus templos y museos, crea un ambiente de admiración y disfrute placentero, mismo que contrasta con algún hecho violento que de repente se presenta en cualquier lugar y a cualquier hora. “La esperanza no muere; Dios aprieta pero no ahorca y hay que echarle ganas”, dice doña verónica, que vende sus frutas y legumbres en el mercado, agregando que no todo puede ser siempre malo, que ya vendrán tiempos mejores para Taxco.

