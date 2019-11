05-11-2019

EN 2020 AUMENTA SERVICIO DE AGUA EN TAXCO

Hugo Figueroa Ocampo

El lunes 28 de octubre pasado, el Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Marcos Efrén Parra Gómez, dirigió un mensaje de Informe a la ciudadanía taxqueña, debido a que semanas antes, ante el cabildo, ya había rendido su Informe de manera legal. De acuerdo al público que se observó acompañándolo en este evento, pudo notarse que su gabinete está conformado por reconocidos miembros del PRI, PAN y algunos del PRD, lo que ha provocado que la voz popular manifieste que “tenemos un gobierno emanado del PRIANRD”.

Me atreví a hacer el comentario anterior en las redes sociales, de que es un Presidente Municipal emanado del PRIANRD, lo que provocó que un funcionario del gobierno municipal, de segundo nivel, me espetara de que de “todo me quejo” interrogándome de que le dijera qué he hecho yo como ciudadano, porque, dice el servidor público, “el buen juez por su casa empieza”, a lo que contesté que solo ejerzo mi derecho constitucional de libertad de expresión.

Las novedades de la semana que recientemente terminó fueron varias. Entre ellas se encuentra la noticia de saber que el próximo año habrá un incremento a la tarifa del servicio de agua potable en la ciudad de Taxco, a lo que el Regidor José Luís Ortega Fuentes, quien es Vocal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco (CAPAT) manifestara por las redes sociales que él se opone a este incremento porque resulta ser un insulto para los taxqueños.

El edil Ortega Fuentes, a través de una nota informativa del periodista Alejandro Gómez Sotelo, en el semanario “Espectador”, declaró que el actual Director de CAPAT promueve “agravios a los contribuyentes taxqueños”, y que a dicho funcionario “no le interesamos los taxqueños” agregando que lamenta “el aumento a un servicio que no tienen los taxqueños en sus hogares”.

“Entrando el año los recibos reflejarán un incremento de $7 pesos, cada mes tendrán un aumento de poco más de un peso hasta llegar a los $20 pesos para diciembre de 2020”, dijo el Regidor José Luís Ortega al semanario “Espectador”. Algunos ciudadanos han manifestado su inconformidad por dicho aumento en las redes sociales, debido a que actualmente la economía está muy deteriorada en nuestro municipio por la poca afluencia turística y pocas ventas de artesanía.

Precisamente, uno de los atractivos para los turistas en nuestra ciudad colonial, es el referente a la figura de la catrina que se instala en la Plaza Borda, misma que en años anteriores era formada por las tradicionales flores de Cempaxúchitl que fueron sustituidas por capas de aserrín que la lluvia se llevó el pasado jueves por la madrugada, por lo que tuvo que ser construida de nueva cuenta. Por internet se realizó un sondeo para que la gente opinara sobre si está de acuerdo que dicha catrina se haga con aserrín o flores de Cempaxúchitl, a lo que la gran mayoría opinó que debe ser construida con las flores tradicionales.

Conozco al Presidente municipal Marcos Efrén Parra Gómez desde 1990, cuando el uno de enero de ese año, por la madrugada, fuimos desalojados violentamente de Palacio Municipal, por órdenes del gobernador José Francisco Ruiz Massieu, porque como taxqueños, dejando a un lado las siglas partidistas y luchando por el respeto al voto popular, tomamos dicho inmueble, exigiendo que se respetara el triunfo de Parra Gómez, debido a que un fraude electoral imponía a Taxco de Alarcón a un Alcalde priista. Es una historia que marcó a los taxqueños, eran los tiempos en que luchábamos juntos, dejando a un lado siglas partidistas, para que la democracia llegara a nuestro municipio y a nuestro país.

Las cosas cambian con el paso del tiempo. Hoy considero que la sensibilidad social debería prevalecer en el actual gobierno municipal de Taxco de Alarcón y reconsiderar el aumento al servicio del agua potable, escuchar las voces disidentes, hacer los cabildos abiertos en donde la ciudadanía exprese sus acuerdos y desacuerdos, sus propuestas de obra pública y de promoción de nuestra ciudad colonial como atractivo turístico. Encerrarse en una burbuja elitista y simular escuchar verdaderamente a la gente, rodeándose de aduladores que a todo le dicen que sí al Alcalde, es una mala decisión que aleja día con día a un gobierno de su pueblo.

Comments

comments