Empresa deja de producir productos de la MLB y se enfoca en batas y cubrebocas

27-03-2020

Con la misión de ayudar al personal médico que brinda atención a los pacientes con coronavirus, Fanatics, empresa productora de jerseys de las Major League Baseball, anunció que suspenderá la fabricación de franelas para producir batas y cubrebocas para los distintos hospitales de los Estados Unidos.

A través de su portal, la MLB informó que Fanatics estará aprovechando la tela para crear miles de mascarillas y batas que serán distribuidas por todo el país y por si fuera poco, la compañía se hará cargo de todos los costos, luego de que Estados Unidos se convirtiera en la nación con mayor número de casos de Covid-19, superando a China.

«Esperamos que este esfuerzo pueda desempeñar un papel en la unión como comunidad para ayudarnos a superar esta difícil situación. Estoy orgulloso de que la MLB pueda asociarse para apoyar a los trabajadores y personal de la salud que atienden a los pacientes con Covid-19», dijo el comisionado Rob Manfred.

Por lo pronto, la empresa anunció que la distribución del equipo medico comenzará en todo el estado de Pensilvania y se extenderá por Nueva Jersey y Nueva York, que se ha convertido en el centro de la epidemia en los Estados Unidos.

We’re proud to partner with @MLB to support emergency personnel who are fighting against COVID-19 and face a need for masks and hospital gowns. We're utilizing our manufacturing plant in Easton, PA to make masks and gowns out of the same jersey fabric that the players wear pic.twitter.com/5jEg1B2iUa

— Fanatics (@Fanatics) March 26, 2020