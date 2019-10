EL PROBLEMA DEL FERTILIZANTE EN GUERRERO.

30-10-2019

EN MI OPINION

EL PROBLEMA DEL FERTILIZANTE EN GRO.

José Avilés Cuevas.

Que pasa mis grandes amigos, lectores y críticos, estamos inmersos en grandes cambios climáticos, ya estamos a fines de octubre y sigue lloviendo, continúan los Huracanes, las inundaciones, pero por la mañana ya se siente el frio de otra estación, el campo se está vistiendo de amarillo y en unos días mas celebraremos nuestras fiestas tradicionales de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Bueno, a lo nuestro:

Hace algunos días, en la ultima entrega que hice a ustedes, les comentaba sobre la visita que hizo a Taxco el ex Presidente Municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, de la Constitución de un Frente Amplio Democrático, entre el PRD y la sociedad Civil, así como de los ajustes presupuestales, que la federación pretende hacer con algunas partidas en nuestro Estado de Guerrero.

Hoy quiero retomar un ejemplo, de la nulidad de capacidad que tienen los colaboradores del presidente de la Republica.

AMLO en su reiterable discurso, dijo que el “FERTILIZANTE” iba a ser gratuito para todos los campesinos, pero que ya no iban a intervenir ni el Estado ni los Municipios, que iba a terminar con la corrupción del fertilizante.

Designó a su super Delegado Amílcar Sandoval encargado de la distribución del fertilizante, y ¿qué creen? Que el fertilizante no se entregó ni a tiempo, ni a quien correspondía. ¿Por qué?

Porque los ayuntamientos tienen una estructura, para la entrega de este insumo, porque el Estado en base a este trabajo sabia cuantas toneladas para cada Municipio, y el Municipio cuantas toneladas para cada Comunidad y las autoridades de las Comunidades, cuantos bultos por campesino.

El pobre super Delegado no sabia ni supo nunca que pex, se encontraron en SAGARPA listas de solicitudes para otro programa y esas listas las utilizaron para la entrega del fertilizante, ocasionando que los que nunca han sembrado, pero que estaban en las famosas lista se vieran beneficiados con fertilizante y a los que siembran nunca les llegó.

Otra situación que perjudicó a los campesinos fue que esta vez, les pidieron a los campesinos copia de la escritura del terreno que siembran, parece que no saben cómo es la posesión de las parcelas en los Ejidos, ellos no tienen escrituras ellos siembran sus parcelas con la propiedad que les otorga el uso del suelo por décadas o de siempre.

Tuvieron que hacer documentos al vapor, que de alguna manera se le puede decir corrupción de buena fe.

Así campesinos de Tlamacazapa, de S a n Juan de Dios, de Acuitlapan, bueno de todo el Municipio de Taxco se quedaron sin fertilizante.

Respecto a la corrupción en este rubro, se me hace un tanto difícil que la puedan combatir, ¿Por qué?

Porque quien hace las listas de beneficiarios son o los Comisarios Municipales o los Comisariados Ejidales, ambos son Autoridades designadas por asambleas, pero son “HONORIFICOS” no perciben salario por desempeñar su puesto, luego entonces, tienen compromisos morales, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compadres y sencillamente, la manera de apoyarlos o corresponderles es anotarlos en la lista de beneficiarios del fertilizante.

Así que Amílcar, tendrá que ir Comunidad por Comunidad, checar que las listas sean las de los que verdaderamente siembran, o en su caso ilustrar a “Los siervos de la Nación” para que no ayuden a sus paisanos, familiares o familiares de su esposa o esposo.

Ejemplo; conozco algunos campesinos de la Comunidad de san Juan de Dios que también siembran Sorgo, a este producto le hacen mínimo dos cortes, este año no hubo fertilizante y no hubo Sorgo.

Veremos que solución le dan a este problema, su servidor desde enero del 2019 advertí que la orden del Peje iba a tener graves consecuencias y así fue.

Veremos qué pasa en 2020.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilezenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments