21-08-2019

EL MEZCAL GUERRERENSE

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos amigos, lectores y críticos, nuevamente dándole al teclado para comentar con ustedes algo de lo que pasa en nuestro entorno Geográfico.

Hace muchos años (como cantaban Los Apson Boys) Cuando era un jovencito, aquí en Tehuilotepec la mayoría de las personas tomaban Mezcal, solo conocí una persona que le gustaba tomar Habanero Ripoll, se llamaba Gumaro Flores “El Gabanero”

No había Brandis, Rones o lo que ahora en nuestra actual sociedad se ingiere.

Era tomar Cerveza o Mezcal y la mayoría tomaba las dos cosas Mezcal y Cerveza, a esa forma de tomar le decían “Vaca Parida” eso comencé a tomar en mis tiempos juveniles.

Al paso del tiempo la Mercadotecnia fue avanzando y el Mezcal se vio desplazado por Rones, Brandis, Wiskis, Vodkas etc.

El Tequila blanco también fue desplazado.

Sin embargo; de un tiempo a la fecha, el repunte inicialmente del Tequila y actualmente del Mezcal, ha hecho que recordemos como los conocimos.

Tengo un sobrino político que se ha empapado sobre el conocimiento del Mezcal, ha viajado a Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero para ver la variedad de Mezcales que existen, en las platicas extensas que he tenido con él me ha enseñado e ilustrado sobre el conocimiento del Mezcal.

Por ejemplo, existen 14 tipos de Magueyes Mezcaleros en toda la Republica Mexicana, la diversidad de este tipo de Magueyes se da desde la Mixteca Oaxaqueña hasta Sonora por el Pacifico, un poco por el centro del País, Morelos, Puebla, Zacatecas, Durango, hasta Tamaulipas.

Normalmente al hablar del Mezcal, surge un nombre: Oaxaca, pero la Dra. Patricia Colunga investigadora del INAH afirma en su estudio que; los Pobladores de Xochitecatl-Cacaxtla (Tlaxcala) conocían el proceso de fermentación y destilación del Mezcal como bebida ritual, mucho antes que Oaxaca.

Sin embargo; la teoría más aceptada sobre el origen del Mezcal es de la influencia Asiática.

Se dice que, durante el Virreinato, una de las rutas comerciales era la del Galeón de Manila (Nao de China) esa nave transportaba esclavos filipinos a la Nueva España, estos esclavos eran conocidos como “indios chinos”

Estos esclavos destilaban la sabia de los cogollos de la palma de coco, a esta sabia fermentada la llamaban Tuba que luego destilaban.

Durante el Virreinato a la Tuba destilada se le llamó; Vino de Cocos.

Cabe mencionar que esta teoría, afirma que; El conocimiento de la destilación se compartió entre los esclavos filipinos y los naturales mexicanos.

Algunos Frailes Misioneros hablaron en 1539 sobre la elaboración del Mezcal Zitlala, Guerrero como bebida preferida por los pueblos originarios, bebida que se obtiene del Maguey o “METL” como le llamaban los pueblos originarios al agave.

Hablando de Oaxaca, se tienen noticias hasta el siglo XVIII cien años después de las menciones que se hacen de la destilación en otros lugares.

Hasta el momento, no hay datos históricos ni arqueológicos que citen a Oaxaca como productor del Mezcal prehispánico, ni a principios del Virreinato.

Lo que, si es cierto, es que Oaxaca es el Estado, en la actualidad, que está mejor posicionado respecto a la producción del Mezcal.

Existe una Organización que se llama: Denominación de Origen Mezcal (DOM) y en esta se encuentran nueve estados de la Republica para etiquetar con la palabra Mexcal y son: Durango, Guanajuato, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Puebla. Está en proceso Morelos, que después de Oaxaca, es quien tiene la mayor cantidad de productores de Mezcal.

Lo curioso es que hay tres tipos de Mezcal de acuerdo a su elaboración el Mezcal Industrial, el Artesanal y el Ancestral.

Hace una semana, en compañía de mi pariente, visité una comunidad del Municipio de Ixcateopan, aprendí como de manera artesanal fabrican el Mezcal artesanal. Ellos siembran aun el Maguey que le llaman “espadín” es un agave dulce, bronco como los Mezcales y las Culturas del Balsas.

Nos enseñaron como extraen el Mezcal fuerte de mas de 80° de alcohol la parte media y lo que ellos le llaman las “colas” que es agua con sabor a Mezcal o con un fuerte olor al Agave.

Destruyeron mi idea del famoso mezcal de pechuga, y nos dijeron como se colorea ese mezcal.

Que bonito es conocer, saber e informarse de la cultura de nuestros ancestros, y lo mejor que bueno es saberlo que ingerimos.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

