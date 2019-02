18-02-2019

EL HITLER QUE ALGUNOS AÑORAN

Hugo Figueroa Ocampo

Son noticias recientes de que en el Senado mexicano, el grupo parlamentario panista ha contratado a un joven que se caracteriza por expresar ideas nazis, de terrorismo y de fuerza bruta para derrotar al que consideran enemigo ideológicamente, de aquel que toca los intereses de una oligarquía impuesta en México durante los gobiernos del PRIAN. No es novedad que la derecha mexicana se ponga furiosa cuando existan gobiernos al servicio de la gente, pues no olvidemos que el PAN nace durante el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas del Río, para combatir precisamente al cardenismo.

Libros sobre el dictador Adolfo Hitler se han escrito al por mayor, con diferentes criterios, con enfoques encontrados. Son libros de la historia del nazismo, de novelas literarias que están hechas con realidad y un poco de ficción, como “El diario de Ana Frank”, “Los hornos de Hitler”; de películas de cine que narran hechos reales, como “La caída”, “, El niño del pijama de rayas”, “La vida es bella”, operación Valquiria”, entre otras. La historia, literatura y cine han tomado con enorme interés la descripción de esa parte de la historia universal.

Y es a través de esta página de este medio informativo, que quiero recomendarles una novela literaria de ficción que trata sobre el nazismo y sus secuelas años después de la caída del dictador Adolfo Hitler, de los dolores y deseos de venganza de aquellos que fueron víctimas de esa terrible etapa de la historia, ya sea de manera directa o de sus ascendientes. La novela se titula “Nido de Aguilas”, y es un libro de 430 páginas, de la editorial Artemisa-Origen Planeta, del escritor Joseph Di Mona.

Es un best seller, es una narración con éxito publicada como primera edición en 1980, y que recientemente me deleité gracias a un amigo que me prestó el ejemplar. En su primera página, el libro describe: “Los ojos del mundo están fijados en Alemania, el país donde cuatro destacados actores y actrices norteamericanos, considerados los más importantes, son mantenidos en calidad de rehenes junto con un director de nombre legendario en Hollywood, quienes al ser secuestrados filmaban La vida secreta de Adolfo Hitler”.

“En esta novela de dramático suspenso, se desarrolla una sorda lucha entre el grupo terrorista Bander-Meinhof y los neonazis que pretenden ocupar el poder, mientras el tiempo corre implacablemente, acercándose la hora de las sangrientas ejecuciones de los rehenes”… una novela que mantiene la tensión hasta la última página y que relata hechos que bien pudieran ocurrir mañana o tal vez hoy mismo”, termina diciendo la síntesis de esta obra literaria de gran interés para mantenernos fieles y permanentes en la lectura, debido a que resulta difícil dejarla de leer desde el momento que comenzamos, por la intensidad de la narración que hace el escritor.

Hay les dejo esta recomendación literaria, ahora que con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impulsará la lectura. Paco Ignacio Taibo II, escritor con gran talento, ya ha comenzado a abaratar los libros en su precio, con el objetivo de que la gente tenga más acceso a ellos, aunque eso no es todo para leer, hay muchos más ingredientes que echar a esa canasta del placer de la lectura para que los mexicanos se acerquen a los libros, ya sean de historia, literatura, economía, geografía, cine, en fin, el ejemplar que a usted le agrade, lo importante es acudir a esa exquisita feria de las letras.

