16-12-2019

EN MI OPINION

EL HASTA LUEGO A MIS AMIGOS.

José Avilés Cuevas.

Hellowwww mis queridos amigos, lectores y críticos, que ya son mas de cuatro, nos estamos acercando a las fiestas decembrinas, pasado mañana el festejo de la Guadalupana, después el inicio de las posadas, la fiesta de mi pueblo y párenle de contar.

En este mes han sucedido dos hechos lamentables, el fallecimiento de mi amigo y pariente Martin Ocampo Arteaga y el de mi gran amigo Edgar Córdova Cabrera.

Martin Ocampo fue mi primer ídolo deportivo, lo vi jugar Básquet Bol por allá por los años 50`s en una cancha de terracería aquí en Tehuilotepec, jugaba en un equipo que se llamó Júpiter, le decíamos La Jupa, el único equipo de 1era. fuerza regional, se hacían torneos donde participaban San Gregorio, Chontalcoatlan, Juliantla, San Juan y Tehuilotepec a visitas reciprocas.

El equipo alineaba a Fidel Arteaga, David Arteaga, Manuel Quinto, Francisco Cuevas y Martin Ocampo, estaban ahí también Isabel (Chicho) Mundo, Mariano Nava, Erasmo Batalla, Pedro Pineda, pero Martin era el mejor jugador de ese equipo.

Alguna vez lo vi jugar contra un equipo de Mezcala, allá en Mezcala invitados por los hermanos Montenegro.

Al paso de algún tiempo se fue a trabajar a Taxco ciudad y se enroló en el Tigres, jugaba con los cuates Mendoza, Rafael Mota, Nachote y otros que no recuerdo, Posteriormente lo vi en la Selección de Guerrero, su trato conmigo siempre fue cordial a pesar de la diferencia de edad, recuerdo que por el año 1968 me dijo que lo habían convocado a la preselección que participaría en los Juegos Olímpicos de México, me mostró unas fotos con Ricardo Pontviane, La Aguja Quintanar, El Avión Arellano y Manuel Raga que en ese tiempo jugaba en el Ignis de Varese en Italia.

No se quedó en la selección, pero tuvo la satisfacción de estar en la Preselección Nacional.

Hace algunos días lo saludé aquí en Tehui, bajó a ver a su hermana Magdalena, no lo vi enfermo, por eso me sorprendí cuando me comentaron su fallecimiento.

Descanse en paz, mi amigo y pariente una de las Glorias del Básquet Bol Taxqueño.

Por otro lado; el viernes 06 de diciembre me llaman para comentarme que Edgar Córdova había fallecido, incrédulo no hice caso, pero al llamar a quien correspondía me dijeron que efectivamente se había caído y había fallecido.

Recordé a mi gran amigo Edgar jugando Básquet Bol con el equipo Tigres (Cachorros) al lado de Martin Ocampo Jr. su hermano Omar (Chimis) Vicente García Carbajal, Olegario Sota, etc. un excelente jugador, lo mismo que jugando carambola de tres bandas. Pasó el tiempo, el se fue a estudiar fuera de Taxco, cuando regresó lo vi en Villas Marvel, después lo vi viviendo en un departamento de su Tío Martín Ocampo aquí en Tehui, me comentó que se quería dedicar al comercio en plata, lo relacioné con algunos artesanos de Tehui e inicio su negocio.

En ese tiempo fue la campaña política de Enrique Martini y normalmente Enrique vivía en el departamento de Edgar y posteriormente en la casa que Edgar construyó por La Vista. El continuaba viviendo en Los Cabos y solo venia a Taxco a comprar mercancía para surtir su tienda de Los Cabos.

En la actual campaña de Marcos E. Parra nuevamente lo invitó para trabajar en el Ayuntamiento, Edgar aceptó la invitación e inicio con un trabajo arduo, lo vi el 16 de septiembre a las 7:00 A.M. en el Zócalo junto a su equipo, limpiando el Zócalo para el desfile de las 10:00 A.M. lo vi en las campañas de descacharre, siempre activo.

El día de su velorio, acudí y lo mismo había gente de la Hight que modestos trabajadores de limpia, su sepelio fue impresionante, cargaron el ataúd los empleados de limpia, al salir el féretro de Santa Prisca, se escucho la campana de un camión de limpia, los aplausos del respetable, lagrimas en los ojos tanto de colaboradores que de empleadas y de muchos de sus amigos.

Al llegar a San Celso, nuevamente las campanas de los camiones de limpia, impresionante la despedida.

Edgar supo hacer muchos amigos, y sus amigos lo despedimos con un sencillo “HASTA PRONTO”

Descansa en paz amigo Edgar.

