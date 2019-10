EL FRENTE AMPLIO DEMOCRATICO DE GUERRERO.

22-10-2019

EN MI OPINION.

EL FRENTE AMPLIO DEMOCRÁTICO DE GUERRERO

José Aviles Cuevas

Que pasa mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, que bonitos días lluviosos hemos tenido, es reconfortante ver o sentir la lluvia, tomando una buena taza de café o té, viendo el Beisbol; aunque eliminaron a mi equipo, los Yanquis de New York, el sexto partido fue un partidazo, los errores de los jugadores Neoyorquinos y los aciertos defensivos de los Texanos, los jonrones (Home-Run) en la novena entrada, pusieron más emoción al partido.

Al final ganó el mejor, y ahora veremos el clásico de otoño entre Astros de Houston y Nacionales de Washington.

No tengo favorito, que gane el mejor.

Bueno el sábado antepasado recibí una llamada telefónica, era mi amiga la Lic. y ex regidora Municipal de Taxco Ivet Diaz Bahena, el motivo de la llamada hacerme una invitación para asistir a una reunión promovida por el PRD, creí que Ivet se había ido a MORENA con su antiguo líder “El Zorrillo” Sebastián de la Rosa, pero no, se quedo a demostrar su lealtad al Instituto Político del Sol Azteca.

Me dijo que el motivo de la reunión era que el ex presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, había formado un frente con la mayoría de las “Tribus” del PRD y que estaba invitando a la Sociedad Civil, inicialmente a escuchar la propuesta y después sumarse a dicha propuesta.

Esta consiste en buscar los mecanismos para inconformarse con el Ejecutivo Federal y con la Secretaria de Hacienda, por los descuentos que esta proponiendo al presupuesto para el Estado Guerrero.

Se propone que; los Diputados Federales Guerrerenses, protesten por la manera arbitraria en que se están realizando estos ajustes presupuestales, perjudicando a nuestro estado de por sí ya vapuleado históricamente en dichos presupuestos.

En la Escuela me dijeron que los únicos que no mienten son los números, vean y analicen dichos números.

PROPUESTAS:

TURISMO: 46% menos.

CAMPO: 20% menos.

INDIGENAS: 40% menos.

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: 30% menos.

CARRETERAS: 18% menos.

En Mi Opinión, considero que, si a Guerrero que es un Estado Turístico le recortan el presupuesto, tendremos más problemas de los que existen, el Triangulo del Sol, (Taxco-Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo) se verán afectados.

En el presupuesto para los Indígenas también encuentro un doble discurso del Ejecutivo Nacional:

Primero; los Indígenas le entregan el Bastón de mando el día de su toma de posesión, después va al Sureste y se reúne también con Indígenas, el 15 de septiembre en su arenga del Grito de Independencia los incluye en la lista de menciones y ahora presupuestalmente los castiga.

¿Será que fue al sureste para dejarse querer por los Indígenas y que le permitan destruir parte de la biosfera para la construcción del Tren Maya?

Aunque la afectación presupuestal es solamente para Guerrero, también hay que tomar en cuenta esto.

Por cierto; a esta reunión, invité al Comisario Municipal de Tlamacazapa, un muchacho “Apartidista” pero por tratarse de un problema para la clase indígena, la tenia que escuchar y comentarles en su Comunidad este problema.

El otro problema para Taxco es el siguiente:

En el año 1998 el actual Presidente Municipal y su servidor que era Regidor, viajamos a la Ciudad de Chicago, el motivo fue un encuentro con los Taxqueños radicados en Chicago, de ahí nace un programa que en ese tiempo se llamó Mano con Mano y que consistía en la aportación económica de nuestros paisanos y la del Ayuntamiento Municipal para la realización de obras en las Comunidades.

Las primeras Comunidades beneficiadas en ese tiempo, fueron; Temazcalapa, Icatepec y Landa, los que no fueron de nuestro Municipio y fueron los mas entusiastas eran los de Amealco.

El Presidente de la Federación de Guerrerenses era Greg Salgado. Dicho programa consistía en que los connacionales aportaban un dólar para obras en su comunidad y el Ayuntamiento la misma cantidad, los paisanos en Chicago, organizaban Kermeses, jaripeos, bailes para recabar el dinero que aportaban.

El programa creció, se involucró el Gobierno del Estado y posteriormente la Federación y así nació el programa 3X1.

Ahora el Ejecutivo Nacional decide no aportar ni participar en este programa y queda solamente 2X1.

Estado, Municipio y beneficiarios.

Otro golpe presupuestal a nuestro Estado, pero principalmente a nuestro Municipio.

Hice una reflexión a mi estilo:

¿Porque Guerrero en las tres transformaciones de México ha aportado hombres y no se lo reconocen? En la Independencia, en la Reforma y en la Revolución, ¿los hombres de nuestro Estado han regado con su sangre el territorio mexicano y no se los reconocen?

Tan es asì, que el Presidente de la Republica ni siquiera mencionó a Vicente Guerrero en su Grito de Independencia.

En la próxima comentaremos lo del fertilizante.

