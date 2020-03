10-03-2020

EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

José Avilés Cuevas.

Hellowwww queridos amigos, lectores y críticos. Estoy contento, mi Rebaño Sagrado ya está dentro de la lista de los aspirantes a la liguilla, sin embargo, tomo las cosas con calma, el próximo partido es -vs- el Monterrey, el Campeón, anda urgido de triunfos, tiene un equipazo, después los juegos de los pre olímpicos ahí le quitaran a Chivas mínimo cuatro jugadores, y se la vera difícil. Ojalá y me equivoque.

Bueno a lo nuestro:

El día de ayer 08 de marzo, se celebró el día internacional de la mujer, escuché, leí, vi muchas opiniones, que, si la marcha la organizó Felipe Calderón, que AMLO es Misógino, que es un movimiento para derrocar al Peje organizado por el PRIAN, un montón de tonterías.

Voy a escribir al respecto, pero les recuerdo que solo es; Mi Opinión, no soy dueño de la verdad absoluta, soy dueño de mi verdad.

Creo que en México, (País) el machismo es una costumbre ancestral y cultural, si nos remontamos históricamente a los tiempos, los Chichimecas tenían subyugadas a las mujeres, mas que cualquier otra tribu, sin embargo, la historia nos enseña que la primer mujer que a pesar de haber sido vendida como esclava dos veces, por carácter, por belleza u por otra razón sobresalió fue la Malintzin, aprendió el Castellano y se convirtió en la interprete entre los Españoles y las tribus que habitaban parte de la actual Republica Mexicana.

Leí un libro hace algunos ayeres donde decía que las mujeres mexicanas que triunfaron en ese tiempo lo hicieron; “CONTRA LA RAZON Y POR LA FUERZA”

Tenemos en segundo termino a Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, quien prefirió enclaustrarse en un convento, a ser utilizada por su familia como mercancía y ser vendida u otorgada en matrimonio a quien convenia a su padre.

Y en su poesía más conocida nos dice su manera de pensar respecto a la libertad de la mujer:

Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.

Posteriormente en la Guerra de Independencia, dos mujeres fueron altamente significativas para el triunfo de la gesta, Leona Vicario y la Corregidora de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez.

En nuestro Estado de Guerrero, se sabe que, durante la Guerra de Independencia, Antonia Catalán, entregó a sus hijos como combatientes, en la Revolución también se conoce a Eucaria Apresa de Chilapa.

Aquí en Taxco ya en tiempos mas modernos se sabe de Laureana Wrigth.

Les voy a comentar algo de Tehuilotepec:

En el año 1947, por huelga se cierra la Mina de Cía. Minera Internacional, los mineros de Tehui buscan otros sitios donde ir a trabajar, para esto, la Silicosis había dejado muchos hogares sin padre convirtiéndose Tehui en un pueblo de viudad y de huérfanos, sin embargo la fuerza, el impetù y las ganas de salir adelante hicieron a las mujeres de Tehui, mujeres trabajadoras que se echaron en la espalda la responsabilidad de criar y mantener a sus seis u ocho hijos, y asì veias a varias mujeres que se iban a comprar (ranchar) a otros pueblos maíz, frijol, cerdos, huevos para regresar a Tehui revenderlos para tener el sustento y dar de comer a su familia.

Mi padre falleció el 30 de abril de 1950 victima de la terrible Silicosis, mi madre no se volvió a casar, se puso a trabajar para sacarme adelante.

Por eso no soy ni puedo ser Misógino.

Mi respeto y admiración para las mujeres.

Pero volviendo a los logros de las mujeres en México, estos se han ido dando paulatinamente, el mas grande y fuerte se da en el año de 1953 cuando siendo Presidente Adolfo Ruíz Cortines, logran que se le otorgue el derecho al sufragio.

Y así, poco a poco han logrado metas en 1979 la C. Griselda Álvarez Ponce de León, es electa la Primer mujer Gobernadora en el Estado de Colima para el periodo Constitucional 1979-1985, logran también la aplicación de la Píldora anticonceptiva, su forma de vestir, el Derecho al Aborto en algunos Estados, el Derecho de disponer de su cuerpo.

Por eso se pueden felicitar por esos triunfos.

Yo no olvido que mi madre fue mujer, mi esposa es mujer y tengo una hija que es mujer.

Bueno esa es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

