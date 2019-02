18-02-2019

En mi opinión

EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA (LA BASURA)

José Avilés Cuevas

Bueno; a lo nuestro:

Bueno; a lo nuestro:

Cuando escribo algo de interés municipal, estatal o nacional siempre disciernen de lo escrito, lo acepto, lo debato, lo refuto y les digo: Lo que escribo es simplemente Mi Opinión, ¿no están de acuerdo conmigo? pues ni modo.

He escrito de hacer una concientización para mejorar los trabajos municipales y nadie dice esta boca es mía, nadie se apunta para iniciar una cruzada en contra de tal o cual situación anómala.

Recuerdo hace muchos años, las amas de casa barrían las entradas de sus casas, era común ver a las 7:00 u 8:00 A.M. a las personas barriendo la calle, pero eso solo queda en el recuerdo de cuando Taxco era un pueblito chiquito y bonito.

Las ultimas dos semanas han cuestionado mucho el problema de la basura, el alza de la tarifa, el tiradero municipal y otras cosas.

Bien; fui a Casa Jana, busque a mi amigo Edgar Córdoba, Director del servicio de limpia, le pedí me diera oportunidad de hacerle unas preguntas a lo que accedió y me senté junto a él para escucharlo.

Textualmente me dijo: el departamento de limpia no tiene vehículos como piensa la gente, muchas rutas están concesionadas, las camionetas son de quien las tripulan, ellos del ingreso pagan su gasolina, sus refacciones, llantas etc. y el ingreso es para ellos.

Los jóvenes que reciben la basura, tampoco tienen salario, ellos venden el cartón, el Pet, y lo que se puede vender.

Una aclaración; este sistema de recolección y cobro del servicio de limpia, no se instaló en la presente administración, no supo decirme quien lo instaló, pero ya se tiene varios años trabajando de esa manera.

Ahora me explico por qué aquí en Tehui, en ocasiones ya pasa de las 9:00 de la noche y aun anda el camión recolectando la basura.

El otro problema grave es el de la vialidad; ciertamente en Taxco ya hay horas pico en la vialidad, sobre todo el tramo del IMSS a la Central de autobuses, pues ahí se unen al trafico vehicular los autos que bajan del Parque Vicente Guerrero (por la Centro; Cultura y Acción) la Calle Nueva y Becerra y Tanco.

El problema es que no nos queremos educar, (vialmente) quisiéramos entrar hasta el patio de las escuelas por nuestros hijos, nos estacionamos en doble fila ocasionando embotellamientos terribles. Ahhh pero que no se le ocurra a algún agente de transito tratar de poner orden, porque inmediatamente sale el influyentismo; soy esposa del compadre del Presidente Municipal, soy cuñad@ del (la) Diputado/a fulan@ y así por el estilo.

Pero eso sí; quieren fluidez en las calles, he visto a jóvenes que van en su moto con una mano en el manubrio y en la otra hablando por Cel y no le pueden decir nada, es común ver que bajan en sentido contrario en la Calle J. Nibbi y por la de estacadas sin que les digan nada.

Por eso insisto; debemos como ciudadanos poner de nuestra parte lo que corresponde a tener mejores servicios, cooperando con nuestra voluntad de tener una Taxco mejor.

Y no solo es en la Ciudad de Taxco, aquí en Tehui, mi recamara da para la calle y frente a mi casa está el Jardín de niños, es común ver a las 9:00 de la mañana como se estacionan los coches que traen a sus hijos a la escuela, por las noches a las 2:00 o 3:00 de la madrugada pasan en la calle a una velocidad que espero nunca tengan un accidente.

Pero como dice mi amigo el Pinocho:

Así está el Mundo.

Bueno; por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.



