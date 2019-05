30-09-2019

Por Manuel Tello Zapata.

EL CULPABLE DE LA INSEGURIDAD

La inseguridad es sin duda alguna el problema más grande de los mexicanos. Hoy en día, existe miedo e incertidumbre entre la población, porque la delincuencia de los dos fueros (federal y común), actúa con gran impunidad y se ha adueñado de los espacios sociales más importantes de nuestro país.

La inseguridad fue uno de los temas que más utilizó en su campaña el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien acusaba a la mafia del poder por el aumento de la violencia y prometió que terminaría con esta. Sin embargo, en los pocos meses que tiene en el poder, el crimen aumentó en forma considerable.

¿Quién tiene la culpa de que la violencia camine en aumento, en lugar de que decrezca? Seguramente que todos; porque no hemos hecho lo necesario para combatirla de manera eficiente. Sin embargo, es el Gobierno en sus tres niveles quien tiene la responsabilidad de combatirla y no lo ha hecho.

Toda la sociedad vio con buenos ojos la creación de una Guardia Nacional que venga a combatir en forma eficiente y categórica a la delincuencia organizada. Sin embargo, esta ya se aprobó, pero a los Diputados federales y Senadores no parece importarles en gran medida, ya que han dejado hasta el mes de junio su aprobación total.

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, culpa a los conservadores (así llama a sus críticos) afirmando que son los únicos que exigen mejorar la seguridad. No señor Presidente. Somos todos los mexicanos quienes exigimos que ya se le ponga un hasta aquí a la delincuencia de todo tipo.

Lamentablemente, usted apagó la lumbre con gasolina cuando dijo que no iba a combatir a los narcotraficantes, porque esa no es su función. ¿Entonces, de que se trata? Es necesario que el poder legislativo se ponga a trabajar en la aprobación completa de la Guardia Nacional; porque no se ve por ninguna parte, otra forma de terminar con la violencia e inseguridad.

LA NUEVA FRAY.

Una excelente manera de arrancar el ciclo escolar, luego de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, fue la inauguración que hizo el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, de la tradicional Escuela Primaria Federal, Fray Bartolomé de las Casas, una de las más antiguas de Chilpancingo, que fue totalmente reconstruida y dará excelente servicio educativo a la niñez capitalina.

Quienes estudiamos en esa escuela, vemos con agrado que el Gobernador no se olvide de ella. En los años cincuenta y sesenta era de muros de adobe y techos de teja, con un patio central donde hacíamos el recreo. Con el tiempo fue construida de concreto y se modernizó. Pero con la reconstrucción actual, mejoró en todos sentidos.

Siendo una de las escuelas emblemáticas de Chilpancingo, “La Fray” como se la ha conocido desde siempre, tuvo la presencia de importantes políticos y funcionarios públicos que acompañaron al Mandatario estatal en el corte de listón. Enhorabuena, Señor Gobernador. Los padres de familia y alumnos de esa institución, quienes egresamos de ella, se lo agradecemos.

EL ASUNTO DEL FONE.

El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Tulio Samuel Pérez Calvo, expresó sus mejores deseos para que la SEP, Hacienda y el Gobierno federal, reconozcan a todos los maestros que están fuera del FONE, como se hizo en Michoacán, algo que se debe dar para otros estados como Guerrero, donde están fuera poco más de cinco mil 700 Maestros.

Es necesario que la autoridad federal actúe con inteligencia en nuestro Estado, para que no suceda lo de Michoacán, donde los maestros que estaban fuera del FONE y la CNTE provocaron una fuerte confrontación que generó la pérdida de miles de millones de pesos, por el bloqueo a las líneas de ferrocarril y otras.

LA REFORMA EDUCATIVA ¿PARA QUIEN?

Siendo el sindicato de Maestros -SNTE- uno de los más grandes de América Latina con poco más de un millón 600 mil afiliados, Seguramente será el más beneficiado por la Reforma Educativa y es por eso que su dirigencia ya se sumó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien irónicamente, nunca los tomó en cuenta y siempre mantuvo una relación estrecha con los maestros disidentes, que no son más de sesenta mil en todo el país.

Con sus altas y bajas, la Reforma Educativa es muy similar a la que se aprobó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es por eso que los sindicatos disidentes no están a gusto con su aprobación y siendo amantes de andar en la calle, más que en el aula -como la CETEG de Guerrero-, ya anunciaron que volviendo de su “merecidas” vacaciones, regresarán a la protesta callejera contra la reforma.

Finalmente, el Congreso de la Unión actuó con inteligencia y compromiso por la Educación. No se le puede entregar todo a un pequeño número de Maestros para que hagan lo que se les antoje con la entrega (venta) de plazas al mejor postor. Es necesario también que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realice elecciones libres y legales. Con eso se evitará el regreso de la corrupta ex dirigente, Elba Esther Gordillo.

