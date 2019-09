El Congreso hoy escenas del pasado con actores en papeles diferentes

02-09-2019

Vociferación oculta paraplejia mental: Muñoz Ledo, recordado por interpelación

Por Héctor Álvarez, Gabriela Ávila y Elizabeth Rodríguez

México, (Notimex).- El inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso remontó al pasado, pero con actores en trincheras diferentes pues los legisladores del PAN hicieron uso de los recursos a los que antes recurrían los integrantes del PRD, muchos de ellos ahora en Morena, para mostrar su inconformidad.

Los calificativos de “espurio” que antaño utilizaron los perredistas para señalar al entonces presidente Felipe Calderón fueron el recurso de los panistas hacia la permanencia de Porfirio Muñoz Ledo al frente de la Mesa Directiva, luego de que la propuesta del PAN para ese órgano, encabezada por Xavier Azuara, no fue aprobada el sábado.

Igualmente, en un intento por hacer sentir su malestar, los legisladores del PAN subieron a tribuna con pancartas en las que incluso compararon a Muñoz Ledo con Porfirio Díaz, pero no llegaron al grado al que llegaban los perredistas, que hasta pernoctaron en alguna ocasión.

“Con qué calidad moral podemos decir a los ciudadanos: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, si el día de ayer (sábado) en la elección de la Mesa Directiva se atropellaron los procesos y se violó descaradamente la ley al más puro estilo de Porfirio… Díaz”, señaló desde tribuna el diputado panista Xavier Azuara.

La actitud de los panistas exacerbó el ánimo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien esperó el momento preciso, al final de la sesión, para arremeter contra quienes lo señalaron.

“Compañeras y compañeros, en el guión de esta comparecencia estaba previsto un discurso de su servidor, pero no lo pronunciaré. No se asusten, no lo pronunciaré. Calma, calma, no tengan miedo, las palabras no matan. Lo que mata a veces son los gritos».

“Invito a los legisladores de ambas Cámaras a remontar las comarcas de la injuria, la intolerancia y la mentira. La legalidad parlamentaria obliga a un trato siempre respetuoso. Cuidado porque hay quienes piden respeto y no lo dan, y no me refiero sino a los intolerantes».

“Estamos obligados por ley a una posición congruente por el mandato que recibimos en las urnas, la Cuarta Transformación de México. Y advierto que en los parlamentos la vociferación suele ocultar la paraplejia mental”, concluyó y cerró esta sesión de Congreso General.

Antes, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió a Muñoz Ledo desde la tribuna al señalar que éste “es la historia y un hombre de Estado”.

Monreal enfatizó: “Porfirio es historia, Porfirio ha contribuido de manera notable a lo que es la democracia en el país, Porfirio es un luchador social, no merece los adjetivos y los calificativos, de lo más sucio y ruin que he escuchado contra un hombre de Estado”. Palabras que agradeció Muñoz Ledo.

El preludio de lo que sería la sesión fue la llegada al Palacio Legislativo de San Lázaro de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien al dirigirse al Salón de Protocolos para entregar el informe presidencial se topó con la senadora panista Xóchitl Gálvez.

La hidalguense se interpuso en el camino de la funcionaria y con una pancarta que decía “Democracia sí, Autoritarismo no”, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber violado la ley por ofrecer un informe antes de que se instalará el Congreso de la Unión.

Pero estuvo además el reclamo, desde su curul, del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien previo a los posicionamientos de los partidos, si bien refrendó su respaldo a López Obrador, también cuestionó que el Ejecutivo federal encabezara una reunión en Palacio Nacional llamándole Informe.

Y cuando le gritaron en coro los panistas a Muñoz Ledo “espurio”, el petista aprovechó el uso de la palabra para señalar “el único espurio que ha pisado la Cámara es Felipe Calderón, ustedes enfrentaron a otro espurio, (Carlos) Salinas (de Gortari)”.

Además Muñoz Ledo también hizo su primera defensa al señalar: “los vociferantes están probando su absoluta incapacidad de dirigir la Cámara”, y continuó: “hay quienes creen que con los gritos se ahogan las ideas porque carecen de ellas”.

Comments

comments