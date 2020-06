02-06-2020

EN MI OPINIÓN

EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO CON EL COVID-19

José Avilés Cuevas

Hellowwwww queridos amigos, lectores y críticos, tenía ya varios días que quería escribir, pero cuando no es una cosa es otra o no hay temas, como para informar, comentar y polemizar.

Hoy desayuno con dos Noticias, una triste y la otra de sorpresa, la triste; que al Maestro Benjamín Galindo le dio un Infarto Cerebral y la sorpresiva que, a los Hermanos Álvarez, y su cuñado Garcés, los dueños de “La Máquina” el Club Deportivo Cruz Azul, les aplicaron la voladora, les congelaron las cuentas bancarias, pues los acusan de lavado de dinero y otras lindezas, típico en este sexenio.

Ojalá y el Maestro Benjamín supere su problema y lo veamos nuevamente dentro del ámbito que el domina. El Fut Bol.

Bueno, a lo nuestro:

Cuando inicio este problema de la Pandemia, a fines del mes de marzo, el Presidente tomo precauciones, giro instrucciones a quien correspondía y nos dispusimos a esperar y ver de que manera nos iba a afectar, algunos han cumplido las instrucciones, otros a medias y otros muy renuentes no lo hicieron, no lo han hecho ni lo harán.

Pensé que esta pandemia, iba a unir al pueblo, que nos íbamos a solidarizar con todas las Autoridades, Civiles, Municipales, Estatales, Federales y Eclesiásticas, pero no fue así.

Las Redes Sociales se han convertido en una forma de “SATANIZAR” todo y a todos los actores políticos, si dan porque dan si no dan, porque no dan, los militantes de partidos políticos, van buscando errores, por pequeños que sean el las autoridades para magnificarlos y hacerlos ver como los “Jinetes del Apocalipsis”

Posiblemente yo no estoy de acuerdo con que los Diputados o cualquier Autoridad de Elección Popular este aprovechando esto para promocionarse como futuro candidato a tal o cual puesto, pero:

Actualmente son los únicos que tienen los medios para conseguir recursos económicos o en especie para hacerlos llegar a la población, posiblemente la forma en que lo hacen no sea la correcta, pero lo hacen y a mucha gente le solucionan de momento su problema.

En mi Opinión, creo que las despensas, debieron entregarse por familia, no por persona, así lo está haciendo ATZIN en Tlamacazapa, ¿porque digo esto? por lo siguiente.

Los adultos mayores, una gran mayoría son pensionados, tienen un pequeño ingreso, pero seguro, es mas con bombo y platillo el Presidente de la Republica, anuncio que les iba a adelantar su pensión.

La semana pasada, fui a comprar una bolsa con hielo a un cervecentro, cuando llegué estaban unos jóvenes pidiendo un cartón de Caguamas, se los entregaron, preguntaron el precio les dijeron $800.00 lo pagaron y se retiraron. ¿Ochocientos pesos por un cartón de cerveza?

La cerveza llego a precios estratosféricos y la gente la sigue pagando, sin rechistar.

¿Cuál crisis económica?

Los comedores populares siguen instalados, gente de muy buena fe, que hace lo posible por ayudar a quien mas lo necesita, fui al Banco HSBC que está en el Zócalo, cuando salí, estaba instalada una mesita afuera del Bertha`s regalando comida, mucha gente estaba formada, sin susana distancia, sin cubre boca y los Guías (Piratas) formados pero echando desmadre, se siguen riendo de las Autoridades y de la Pandemia, pero eso sí; no sepan que hay un enfermo, porque se incendian las Redes contra la Autoridad Municipal.

La mayoría de los casos que se han dado de COVID-19 EN Taxco, es de personas que fueron a otros destinos y allá se contagiaron.

Las Autoridades Municipales han hecho lo imposible por intentar parar el contagio, sanitizando la ciudad y la Zona Rural, campañas de información para que la gente se lave las manos, utilice Gel Antibacterial, que estemos resguardados en casa, pero o no nos gusta cumplir, o simplemente nos vale.

Insisto; creí que esta Pandemia nos iba a unir, nos iba a humanizar más, que cuando esto termine íbamos a ver la situación de diferente manera, que la convivencia municipal se daría en los mejores términos, pero por lo que veo y palpo, será todo lo contrario.

Ojalá y me equivoque.

Que conste, esta es tan solo Mi Opinión.







