DIF Taxco celebró el “Día del Padre”

Hoy quiero comentar con ustedes algo sobre una de las satisfacciones mas grandes que he tenido en la vida, el haber investigado, escribir y publicar un documento (libro) sobre la tierra que me vio nacer, el lugar donde he tenido satisfacciones, descalabros, noches interminables de Bohemia, responsabilidad de haber sido Comisario Municipal etc. me refiero a mi Patria Chica, Tehuilotepec, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón en el Estado de Guerrero.