Destaca López Obrador apoyos directos a 14 millones de mexicanos

07-05-2019

México, (Notimex).- A seis meses de la actual administración, 14 millones de personas, de un universo objetivo de 22 millones, han recibido algún apoyo directo de parte del gobierno federal, pero con el propósito de que uno de cada dos hogares en zonas indígenas y pobres sea atendido.

Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, donde dijo que también se realizan censos y se tienen los padrones para entregar estos apoyos.

Mencionó que en el caso de los hogares indígenas, se busca que reciban un apoyo por adulto mayor, por discapacidad, por producción agrícola o por beca, por ejemplo.

Precisó que con programas como el de las becas para estudiantes se tiene un avance entre 50 y 70 por ciento en los distintos niveles, en tanto que en la entrega de apoyos para la producción agrícola es de 70 por ciento, cifra similar a la que lleva el programa Sembrando Vida, que para este año tiene programadas 500 mil hectáreas.

Mencionó que todos los programas sociales están en marcha, “unos van avanzando más que otros, porque se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa con una tarjeta”.

Del programa para adultos mayores, indicó que se lleva una dispersión de recursos de 85 por ciento; discapacitados cuya meta es de un millón, se han entregado apoyos a 150 mil; becas para educación básica se ha avanzado en 50 por ciento, educación media superior se ha avanzado en 70 por ciento y nivel universitario se han entregado 100 mil de 300 mil, entre otros apoyos.

Detalló que se realizan censos y al mismo tiempo se tienen los padrones para la dispersión de los recursos, “vamos bien, vamos trabajando”.

En la parte económica, dijo que es buena la recaudación, “no tenemos problema, no se nos ha caído la recaudación; manifestaron pagar impuestos ahora en abril, que hubo la manifestación de pago de impuesto, 12 por ciento más con relación al año pasado”.

López Obrador señaló que hay ingresos fiscales por un billón 400 mil millones hasta ahora, de los cuales se han ejercido un billón 300 mil, o sea “traemos un colchón de 100 mil”.

Aclaró que ese monto es un ahorro más no subejercicio, como lo señalan sus adversarios. “Esta disciplina nos permite estar tranquilos porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese y no vamos aumentar la deuda en términos reales”.

En relación al peso, dijo que está “muy bien”, a pesar de las presiones internacionales por la negociación comercial Estados Unidos-China, “no es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese campo”.

En cuanto al crecimiento, López Obrador señaló que se avanza y la economía crecerá.

En este marco, dio a conocer que ya se tiene listo el plan integral para el desarrollo del sureste y de países centroamericanos, para impulsar actividades productivas, crear empleos, que será presentado en los próximos días y que contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Ejecutivo federal también anunció que no serán contratadas empresas para acabar con el problema del sargazo y será la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) la que elaborará “con carácter de urgente” un plan que se va a presentar la semana próxima con ese propósito.

“Le estamos pidiendo a la Secretaría de Marina que nos ayude, ellos tienen equipo, tienen experiencia y se va a resolver este problema”, aseveró y comentó que para combatirlo las acciones se llevarán a cabo en coordinación con los gobiernos municipales de Quintana Roo y con el gobernador, así como con empresarios del sector.

De los recursos que se destinarán, dijo que no sabe con exactitud, porque “estamos haciendo uso de todos los apoyos que tienen las instituciones. No se trata de contratar esta empresa que es especialista, experta en el manejo del sargazo, si tenemos a la Secretaría de Marina, tenemos muy buenos técnicos, es utilizar lo que se tiene y muchas veces actuar así significa ahorros y más eficacia”.

Respecto al programa de búsqueda de desaparecidos, informó que pasado mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, hablará sobre el tema, pues de las 71 prioridades que tiene su gobierno, la número uno es la búsqueda de desaparecidos y no se escatimarán recursos para ello.

El presidente de la República reiteró su compromiso de rescatar los cuerpos en Pasta de Conchos y adelantó que se trabaja para constituir un comité que no tenga que ver ni con la empresa ni con el sindicato, sino nada más con los familiares y el gobierno.

Agregó que de ser necesario hablará de manera personal con los presidentes de Estados Unidos, de China y con la canciller de Alemania, porque en esos países se tiene más desarrollo tecnológico en cuanto a minas de carbón para integrar un buen equipo y hacer la búsqueda

