Desmiente renuncia jefe de gabinete de AMLO

07-05-2019

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, negó de manera categórica que haya presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, como se dio a conocer en una columna de opinión.

“Ni si quiera se me ha ocurrido”, precisó, al tiempo que dijo estar muy contento en su cargo.

“Ni siquiera se me ha ocurrido, tenemos una relación muy constructiva, me ha dado cada día más responsabilidades… Es totalmente falso, me sacó de onda, porque yo estoy muy contento ayudando a pesar de los retos que tiene el país”, aseguró.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el jefe de la Oficina de la Presidencia descartó tener una mala relación con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Sin embargo, reconoció que hay algunas diferencias con algunos miembros del gabinete, “como es natural en cualquier relación”, afirmó.

“Yo no tengo una mala relación con él (Urzúa) ni con nadie del gabinete, podemos tener muchas diferencias, como existe en tu casa o con los compañeros de trabajo (…) son discusiones, puntos de vista (diferentes) con todos, no solo con él”, dijo.

Respectó a su relación con el presidente López Obrador, señaló “me ha dado mucha libertad para poder coordinar, para poder aglutinar, principalmente el sector privado en México, para poderlos enlazar y ser un puente importante con diferentes miembros del gabinete. La verdad no me puedo quejar”, concluyó Romo.

Comments

comments