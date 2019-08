Colapsan dos viviendas en Taxco por lluvias

09-08-2019

Juan Blanco/API

Chilpancingo. – Al menos dos viviendas colapsaron y una más está en riesgo de venirse abajo a consecuencia del reblandecimiento de tierra causada aparentemente por las lluvias que han azotado en los últimos días gran parte de la ciudad de Taxco, en la zona Norte del Estado.

Reportes oficiales indican que el hecho se registró alrededor de las 8:00 de la mañana de este jueves, sin que haya pérdidas humanas toda vez que las dos casas habitación dañadas, ubicadas en el barrio de Agua Blanca a la altura de la colonia Los Manantiales de esa ciudad platera, estaban desocupadas.

Otra vivienda más, según reportan, está en riesgo de colapsar por lo que las autoridades de Protección Civil (PC) del municipio de Taxco desalojaron a seis miembros de una familia dueña de ese domicilio particular.

En redes sociales, uno de los que habitaban la casa que está en riesgo de desgajarse, denunció vía redes sociales que los elementos de PC tardaron en acudir al llamado.

“Protección Civil dice que no puede venir porque tiene otras cosas que hacer”, manifestó Miguel Ángel Núñez Muñoz, en su cuenta de Facebook.

Hasta las 2:00 de la tarde de hoy la Secretaría de Protección Civil Guerrero (SPCG), cuyo titular es Marco César Mayares Salvador, no emitía un comunicado pese a que se le solicitó información. (Agencia Periodística de Investigación)

