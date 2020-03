17-03-2020

CIRCULO DE ESTUDIO “MI PATRIA ES PRIMERO TAXCO”

Hugo Figueroa Ocampo



Esta primera Sesión del Círculo, fue impartida por la compañera Reina Ramírez, quien mencionó que a este evento pueden acudir militantes y ciudadanos en general, y que el objetivo es dar a conocer los principios, programa y estatutos de Morena, pero que también se incluyen módulos de la historia de México y de Oratoria, mismos que se realizarán en próximas Sesiones.

La ponente enfatizó que una de las prioridades del actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es la de separar el poder político del económico, y que por tal razón Morena tiene a muchos servidores públicos de elección popular y por designación, que no tienen compromisos con los poderes fácticos, pero sí tienen el compromiso para que desde su ámbito impulsen el cambio verdadero en nuestro país, desde su municipio y Estado, desde las legislaturas correspondientes.

Hay que desterrar ese dicho referente a que “el que no transa no avanza”, recalcó Reina Ramírez, al escuchar las voces de algunos de los presentes que se quejaron de que hay servidores públicos que llegaron con las siglas de Morena pero que se comportan como si fueran de los partidos tradicionales, que son más de lo mismo, por lo que urge que de verdad esos representantes populares y administrativos retomen el camino y contribuyan de verdad a la Cuarta Transformación de México.

Al analizar los Principios éticos y valores humanos de Morena, incluidos en los Documentos Básicos de ese partido, la dinámica cobró interés y entusiasmo. Tan es así que se formaron 5 equipos de trabajo que con gran capacidad analítica desglosaron cada uno de esos diez principios, los desmenuzaron, los ejemplificaron con el actuar del gobierno de López Obrador, quien ya está practicando esos preceptos. Las opiniones enriquecieron el punto de vista de cada uno de los presentes.

Y lo mismo se habló de que la política es un asunto de todos, no solo de los políticos, que lo referente a que “no nos mueve el odio, sino el amor al prójimo”. Y lo mismo se mencionó que “en Morena no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común”, y que NO hay dueños de Morena, que las puertas están abiertas para todo aquel ciudadano que respete dichos principios, que NO venga de oportunista a quererse montar en este movimiento y actuar como un político vulgar y ambicioso.

Mujeres y hombres expusieron con sus carteles las ideas principales de esos principios de Morena. “Vamos por la Cuarta Transformación”, recalcaron, “vamos por un partido incluyente, plural y respetuoso de las diversidades”, expusieron, para señalar también que Morena “forma parte de las luchas del pueblo de México y del mundo, por lo que el gobierno federal mira hacia El Sur, hacia nuestros hermanos Latinoamericanos para lograr juntos el desarrollo político, económico, social y cultural de esas naciones.

Los ciudadanos de Taxco de Alarcón, presentes en este Círculo de Estudio, quedaron de verse en fecha próxima. Seguirán analizando el Programa y Estatutos de Morena, pero también analizarán las cuatro Transformaciones del país y recibirán aprendizaje de las técnicas de la oratoria. El Círculo de Estudio “Mi Patria es Primero Taxco”, se prepara para contribuir aun más a la Cuarta Transformación, desde su espacio en el barrio o comunidad donde viven, con el objetivo de juntos hacer historia, como decía aquel lema de campaña electoral, que hoy se va convirtiendo en realidades

Comments

comments